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Cezayir’de eski sanayi bakanı yolsuzluk nedeniyle gözaltında

Cezayir’de eski Sanayi Bakanı Yusuf Yusfi, yolsuzluk nedeniyle gözaltına alındı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
Cezayir’de eski sanayi bakanı yolsuzluk nedeniyle gözaltında

Cezayir’de eski Sanayi Bakanı Yusuf Yusfi, yolsuzluk nedeniyle gözaltına alındı.


Cezayir Devlet Televizyonunun verdiği bilgiye göre, Yüksek Mahkeme eski sanayi bakanı Yusuf Yusfi’nin yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınmasını istedi. Yusfi, göstericilerin yozlaşmış olarak gördüğü kişilerin soruşturulmasını talep eden bu yılın başlarında ortaya çıkan protesto gösterileri nedeniyle gözaltına alınan en son üst düzey yetkili oldu.


Devlet televizyonu, ayrıntı vermeden Ağustos 2017 ila Mart 2019 tarihleri arasında sanayi bakanı olarak görev yapan Yusfi’nin kamu fonlarının dağıtılması ve yasadışı imtiyazlar tanınması ile suçlandığını belirtti. Yasal temsilcisi ise yorum yapmak istemedi.


Yüksek Mahkeme geçen ay, eski Başbakanlar Ahmed Ouyahia ve Abdelmalek Sellal de dahil olmak üzere bazı üst düzey yetkililerin kamu fonlarının dağıtılmasındaki hukuksuzluk nedeniyle tutuklanmasını emretmişti. Protestocular şimdi, Buteflika’ya yakın gördükleri geçici başkan Abdelkader Bensalah ve Başbakan Noureddine Bedoui’nin de istifasını istiyor.


Protestocular ve ordu, Cumhurbaşkanı Abdelaziz Buteflika’yı 20 yıllık iktidarının ardından 2 Nisan’da istifaya zorladı. Ancak protestolar diğer üst düzey yetkililerin de görevden ayrılması için talepte bulunmaya devam etti. Ordu şu anda ülkede yetkiyi elinde tutuyor. Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Gaed Salah, yargının yolsuzluk davalarını soruşturmasına yardım etme sözü verdi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
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