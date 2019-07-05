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‎Cezayir'de eski emniyet genel müdürü yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı

Eski Cezayir Emniyet Genel Müdürü Abdulgani Hemil ve iki oğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı

05 Temmuz 2019 Cuma 12:32
‎Cezayir'de eski emniyet genel müdürü yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı

CEZAYİR (AA) - Eski Cezayir Emniyet Genel Müdürü Abdulgani Hemil ve iki oğlunun, "yasa dışı inşaat ve gayrimeşru kazanç elde etmek" soruşturmasında tutuklandığı belirtildi.

Yolsuzluk soruşturmalarının hız kazandığı Cezayir'de, resmi televizyonun haberine göre, başkentte bir mahkeme Hemil ve iki oğlu hakkında "yasa dışı inşaat ve gayrimeşru kazanç" suçlamasıyla tutuklama kararı verdi. Ayrıca, Hemil'in karısının da adli gözetim altında tutulduğu paylaşıldı.

Haberde, Hemil ve ailesinin İskan Bakanlığı'ndan yetkililerle işbirliği yaparak ülke genelindeki gayrimenkul projelerinden yasa dışı kazanç elde etmekle suçlandığı aktarıldı.

Eski Cezayir Emniyet Müdürü Hamil, geçen yıl ülkenin batısında bir gemide ele geçirilen 700 kilogram "kokain" soruşturmasına ilişkin başkentte bir mahkemede Mayıs ayında ifade vermişti.

Cezayir'de geçen yıl mayıs ayında Brezilya'dan yola çıkan bir gemide 700 kilogram kokain yakalanmıştı. Baskının ardından, askeri ve güvenlik bürokrasisinden üst düzey isimler bu ticaretle ilişkili olduğu iddiaları üzerine görevden alınmıştı. Eski Emniyet Genel Müdürü Abdulgani Hemil de bu dönemde, görevden alınan isimler arasındaydı.

Uluslararası basın, gemideki baskın sonrasında, "yetkilileri rüşvetle satın alınan" Cezayir'in Avrupa'ya yönelik yasa dışı kokain ticaretinde uğrak bir liman olarak kullanılmaya başlandığı yorumunu yapmıştı.

Cezayir Emniyet Müdürlüğü görevini 2010-2018 yılları arasında yapan Hemil, istifa eden eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakın olduğu ifade ediliyor.

- Cezayir'de hız kazanan yolsuzluk operasyonları

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika'nın istifasına rağmen, protestolarına devam eden Cezayirlilerin ortak talepleri arasında, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" yer almıştı.

Genelkurmay Başkanı Salih, daha önce yaptığı bir açıklamasında da siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını tek tek zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

Cezayir'de son haftalarda, Buteflika döneminde adı birçok iddiaya karışmış, çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade vermiş, iki eski başbakanın da aralarında bulunduğu üst düzey siyasetçiler ve iş adamları tutuklanmıştı.

Cezayirlilerin bazıları baş döndürücü hızda seyreden yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken, bazıları bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade tasfiye için kullanıldığı eleştirisinde bulunuyor.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:32
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