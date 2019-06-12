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Cezayir'de eski Başbakan ve Bakan tutuklandı

- Eski Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya ile eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Abdulgani Zalan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi

12 Haziran 2019 Çarşamba 21:08
Cezayir'de eski Başbakan ve Bakan tutuklandı

CEZAYİR (AA) - Eski Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Abdulgani Zalan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezayir devlet televizyonu, Uyahya'nın yolsuzlukla ilgili iddialara ilişkin ifade vermesinin ardından, Yüksek Mahkemenin kararıyla tutuklanarak başkent Cezayir'deki El-Hiraş Hapishanesi'ne götürüldüğünü duyurdu.

Haberde, Uyahya'nın ardından eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Abdulgani Zalan'ın da yolsuzluk soruşturması kapsamında Yüksek Mahkeme'de ifade verdiği belirtildi.

Mahkemenin hakkında tutuklama kararı verdiği Zalan'ın da El-Hiraş Hapishanesi'ne gönderildiği kaydedildi.

Zalan, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 2 Nisan'daki istifasından önce beşinci dönem adaylığını koyduğu Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının müdürüydü.

Cezayir'deki özel televizyon kanalları bugün, yolsuzlukla ilgili ifadeye çağrılan Uyahya'nın özel aracıyla mahkemeye geldiğini gösteren görüntüleri yayınlamış, devlet televizyonu da Uyahya'nın yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili mahkemede ifade verdiğini açıklamıştı.

Cezayir bölge mahkemesi başsavcılığı tarafından 26 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, eski Başbakanlar Ahmed Uyahya ve Abdülmelik Sellal ile eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanları Abdulgani Zalan ve Bucuma Tali, Ulaştırma Bakanı Ammar Tu, Maliye Bakanı Kerim Cudi, Ticaret Bakanı Ammara bin Yusuf, Tarım Bakanı Abdulkadir Buazki, Turizm Bakanı Ammar Gul, Sanayi ve Maden Bakanı Abdusselam Buşevarib, Cezayir Valisi Abdulkadir Zuh ve El-Beyyid Valisi Muhammed Camal Hanfar'ın haklarındaki yolsuzluk suçlamaları kapsamında Yüksek Mahkemeye sevk edildikleri ifade edilmişti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 21:08
  1. Eski Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya
  2. tutuklama
  3. Yolsuzluk

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