Cezayir'de eski bakan hakkında tutuklu yargılama kararı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de eski Sanayi ve Maden Bakanı Yusuf Yusufi'nin, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Yüksek Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, aynı zamanda eski cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya ekonomi danışmanlığı da yapmış olan Yusufi'nin tutuklu yargılanmasına ve başkent Cezayir'deki El-Hiraş Cezaevi'ne nakledilmesine hükmedildiği belirtildi.

Açıklamada, Yusufi'nin "adaletsiz bir şekilde ayrıcalık tanıma", "görevi kötüye kullanma", "yasalara aykırı anlaşmalar yapma" gibi suçlamalarla hakim karşısına çıkarıldığı ifade edildi.

- Cezayir'de hız kazanan yolsuzluk operasyonları

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika'nın istifasına rağmen, protestolarına devam eden Cezayirlilerin ortak talepleri arasında, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" yer almıştı.

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, daha önce yaptığı bir açıklamasında da siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını tek tek zikrederek bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

Cezayir'de son zamanlarda, Buteflika döneminde adı birçok iddiaya karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade vermiş, iki eski başbakanın da aralarında bulunduğu üst düzey siyasetçiler ve iş adamları tutuklanmıştı.

Cezayirlilerin bazıları baş döndürücü hızda seyreden yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken, bazıları bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade tasfiye için kullanıldığı eleştirisinde bulunuyor.