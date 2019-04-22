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Cezayir'de Cumhurbaşkanlığının diyalog toplantısına düşük katılım

- Cezayir'de krizden çıkış için Cumhurbaşkanlığının siyasiler ve sivil topluma yaptığı diyalog çağrısıyla düzenlenen toplantı, siyasi partilerin boykot kararı gölgesinde düşük katılımla gerçekleşti

22 Nisan 2019 Pazartesi 20:48
Cezayir'de Cumhurbaşkanlığının diyalog toplantısına düşük katılım

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de krizden çıkış için Cumhurbaşkanlığının siyasiler ve sivil topluma yaptığı diyalog çağrısı, siyasi partilerin boykot kararı karşısında beklenen ilgiyi görmedi.

Cezayir'de geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, ülkenin geçiş dönemine ilişkin krizlerin aşılması için siyaset dünyası ve sivil toplumdan 100 ayrı isme davetiye gönderdiği "Kapsamlı Diyalog Açılımı"nın bugünkü ilk toplantısı, muhalefetin boykotu gölgesinde gerçekleşti.

Toplantıya, rejim yanlısı olarak bilinen iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), Demokratik Ulusal Birlik Partisi (RND) gibi partilerden temsilcilerin yanı sıra bazı hukuk uzmanlarının katıldığı belirtildi.

Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih'in kendisininse katılımcılar arasında yer almadığı bildirildi.

- Toplantıların amacı cumhurbaşkanlığı seçimi

Açılım, Buteflika'nın istifasından sonra sokaktaki kitlesel protestolar karşısında ülkenin yaşadığı krizden çıkış yollarının ele alınması amacıyla düzenlendiği belirtildi. Ancak bugünkü toplantıya katılan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Habbe el-Abki, Cezayir Ulusal Radyosuna yaptığı açıklamada "bugünkü istişarelerin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin açıklandığı anayasal tarihte gerçekleştirilmesini amaçladığını" söyledi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın müttefiki eski Ulaştırma Bakanı Ammar Gul'un liderliğindeki Cezayir'in Umudu İçin Birlik (TAJ) ve eski Ticaret Bakanı Ammara bin Yunus liderliğindeki Cezayir Halk Hareketi (MPA) gibi partiler de toplantıyı boykot etti.

Toplantıyı boykot eden muhalif partiler ve sivil toplum temsilcileri, istifa eden Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın müttefiklerinin yöneteceği bir geçiş döneminin, sokağın talebi olan demokratik dönüşümü sağlayamayacağı itirazında bulunmuştu.

Aynı şekilde, Cezayir muhalefet ve sivil toplumu, 4 Temmuz tarihindeki seçimleri kabul etmediklerini ve boykot edeceklerini açıklamıştı.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimin başında bulunan Buteflika, beşinci dönem için cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından yaklaşık 1,5 ay süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Anayasa'ya göre, geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelen Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanlığı seçiminin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurmuştu.

Cezayir sokağında, Buteflika rejiminin temsilcisi olarak kabul edilen devletin zirvesindeki isimlerin görevi bırakması, dokuzuncu haftada da kitlesel gösterilerin ortak talebi olarak öne çıkmıştı.

Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi, göstericilerin hedef aldığı başlıca isimler arasında yer alıyor.

Göstericilerin görevi bırakmasını istediği isimlerden Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz ise geçen hafta istifa etmişti.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 20:48
  1. Cezayir

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