Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı tartışmaları giderek alevleniyor

Cezayir'deki muhalifler, ülkedeki yetkili makamları, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle "cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığını duyurmaya ve Buteflika'ya karşı halk hareketinin büyümesi nedeniyle 18 Nisan'da yapılacak seçimleri ertelemeye" çağırdı.

Bazı muhalif partiler ve şahsiyetlerin ülkedeki son gelişmeleri görüşmek için Adalet ve Kalkınma Cephesi genel merkezinde düzenlediği üçüncü toplantının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, Anayasanın cumhurbaşkanlığı makamının boşalması ve seçimlerin ertelenmesiyle ilgili 102'nci maddesini aktifleştirme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, cumhurbaşkanı adayı muhalif liderlerden seçimlerden çekilmeleri ve halkın iradesinin karşısında durmamaları istendi.

Toplantıya eski Cezayir Başbakanı Ali Benflis ve Ahmed Benbitur, eski Enformasyon Bakanı Abdulaziz Rahabi ve muhalif parti temsilcileri de katıldı.

Cezayir Anayasası'nın 102'nci maddesi, cumhurbaşkanının yetkilerini yerine getirmede bir engelle karşılaşması, ölüm veya hastalık nedeniyle söz konusu makamın boşalması halinde yetki intikalinin nasıl olacağını belirliyor.

Meclis başkanının böyle bir durumda en fazla doksan gün olmak kaydıyla cumhurbaşkanlığı görevini üstlenerek, bu süre içerisinde cumhurbaşkanlığı seçimlerini düzenlemesini öngören söz konusu maddeye göre, cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamıyor.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler, Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.