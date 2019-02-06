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Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru

Barış Toplumu Hareketi Partisi:- "Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, hastalığının doğası nedeniyle yönetime devam edemez. 5. dönem aday gösterilmesi ise kendi çıkarına değil, mevcut durumdan istifade edenlerin yararınadır"

06 Şubat 2019 Çarşamba 21:20
Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki İslami eğilimli en büyük parti Barış Toplumu Hareketi, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterilmesinin, onun kendisine değil, mevcut durumdan istifade edenlerin yararına olacağını açıkladı

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Buteflika, hastalığının doğası nedeniyle yönetime devam edemez. 5. dönem aday gösterilmesi ise kendi çıkarına değil, mevcut durumdan istifade edenlerin yararınadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, partinin adayı Abdurrazzak Mukri'nin, ülkedeki yolsuzlukla mücadele etme gücüne sahip olduğu belirtilerek, onun çevresinde toplanılması ve seçilmesi çağrısında bulunuldu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları arasında 4. dönemde de Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen 81 yaşındaki Buteflika'nın, bir kez daha aday olup olmayacağı uzun süredir kamuoyunda tartışılıyor.

Buteflika, iktidar partileri ve kendisine yakın tarafların 5. dönem için adaylık çağrılarına karşılık henüz tutumunu açıklamazken muhalif çevreler, sağlık sorunlarından dolayı yönetimden çekilmesini istiyor.

- Muhtemel adaylar

İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi, partinin başkanı Abdurrazzak Mukri'yi, Ulusal Bina Hareketi Partisi de partinin lideri Abdulkadir bin Karine’yi aday gösterirken, sol eğilimli İşçi Partisi ise Genel Sekteri Luveyze Hannun’u aday gösterme niyetinde olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada 182 adayın başvurusunun alındığını belirtti. Adayların birçoğunun seçilmesine ihtimal verilmezken, Buteflika’nın adaylığını açıklaması durumunda birçok adayın çekilmesi bekleniyor.

FLN Genel Başkanı Muaz Buşarib, Ulusal Demokratik Topluluk Partisi (UDTP) Genel Sekreteri ve Başbakan Ahmed Uyahya, Cezayir'in Umudu İçin Birlik Partisi (TAJ) Başkanı Ömer Gul ve Cezayir Halk Hareketi Partisi (MPA) Amara bin Yunus, Cumhurbaşkanı Buteflika'yı aday gösterdiklerini açıklamıştı.

Açıklamada, ülkenin iç ve dış zorluklarla mücadelesinde, yirmi yıldır ülkeyi yöneten Buteflika’nın üzerinde tek “toplumsal uzlaşı” bulunan isim olduğu belirtilmişti.

- İki kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cezayirli aktivist iş adamı Raşid Nekkaz (46) ile daha önce Savunma Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan emekli General Ali el-Ğadiri (60) imza listesini almak için başvuruda bulunmuştu.

Cezayir'de, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvuruları 19 Ocak'ta başlamıştı. Adaylık başvuru süresi 3 Mart itibarıyla sona erecek.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 21:20
  1. 18 Nisan Cumhurbaşkanlığı seçimi
  2. Cezayir
  3. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika

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