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Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru

- Cezayir'deki İslami eğilimli en büyük parti Barış Toplumu Hareketi, Genel Başkanı Abdurrazık Mukri'yi 18 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterdi

26 Ocak 2019 Cumartesi 13:29
Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki İslami eğilimli en büyük parti Barış Toplumu Hareketi, Genel Başkanı Abdurrazık Mukri'yi 18 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, cuma günü toplanan Şura Konseyi'nde oy birliğiyle alınan karara göre Genel Başkan Mukri'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterileceği belirtildi.

Cezayir'deki en eski muhalif siyasi parti Sosyalist Güçler Cephesi (FFS), dün, 18 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini boykot edeceğini açıklamıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, ocak ayında 18 Nisan 2019'da seçim yapılması için seçim kurulunu göreve çağıran kararnameyi imzalamıştı.

- İki kişi adaylık başvurusunda bulundu

Cezayir'de, 18 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvuruları 19 Ocak'ta başlamıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cezayirli aktivist iş adamı Raşid Nekkaz (46) ile daha önce Savunma Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan emekli General Ali el-Ğadiri (60) imza listesini almak için başvuruda bulunmuştu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları arasında 4. dönemde de Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen 81 yaşındaki Buteflika'nın, bir kez daha aday olup olmayacağı uzun süredir kamuoyunda tartışılıyor.

Buteflika, iktidar partileri ve kendisine yakın tarafların 5. dönem için adaylık çağrılarına karşılık henüz tutumunu açıklamazken muhalif çevreler, sağlık sorunlarından dolayı yönetimden çekilmesini istiyor.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 13:29
  1. Abdurrazzak Mukri
  2. Barış Toplumu Hareketi Partisi
  3. Cezayir
  4. cumhurbaşkanlığı adaylığı

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