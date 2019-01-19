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Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvuruları başladı

19 Ocak 2019 Cumartesi 23:36
Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvuruları başladı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvuruları başladı.

Cezayir İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre aday olmak isteyenler, imza listesini İçişleri Bakanlığından alabilecek. Adaylık işlemleri 45 gün devam edecek.

Her aday, ya 25 vilayetten en az bir kişi olmak üzere milletvekilleri ve belediye meclis üyelerinden 600 imza toplayacak ya da her 25 vilayetten 1500'den az olmamak şartıyla seçme hakkı olan vatandaşlardan 60 bin imza alacak.

- İki kişi adaylık başvurusunda bulundu

Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için Cezayirli aktivist iş adamı Raşid Nekkaz (46) ile daha önce Savunma Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan emekli General Ali el-Ğadiri (60) imza listesini almak için başvuruda bulundu.

Fransa'da doğan Nekkaz, Fransız yönetiminin peçe yasağına karşı mücadelesi ve peçeli kadınların hukuksal mücadelelerine cömert finansal destek sağlamasıyla tanındı.

Nekkaz, Cezayir cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışabilmek için 2013 yılında Fransız vatandaşlığından çıktı, ancak 2014 seçimlerinde yeterince imza toplayamadığı gerekçesiyle Cezayir yönetimi tarafından başvurusu reddedildi.

Cezayirli aktivist, ülkesinde, 2013 yılında ülkenin doğusundan başkente kadar gerçekleştirdiği 600 kilometrelik yürüyüş gibi dikkat çeken eylemlere imza atmıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı da dün "Seçim kanununun 136. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan 2019'da seçim yapılması üzerine seçim kurulunu göreve çağıran kararnameyi imzaladı." açıklamasında bulunmuştu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları arasında 4. dönemde de cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen 81 yaşındaki Buteflika'nın, bir kez daha aday olup olmayacağı uzun süredir kamuoyunda tartışılıyor.

Buteflika, iktidar partileri ve kendisine yakın tarafların 5. dönem için adaylık çağrılarına karşılık henüz tutumunu açıklamazken muhalif çevreler, sağlık sorunlarından dolayı yönetimden çekilmesini istiyor.

Yasalara göre Buteflika'nın adaylığını bugünden itibaren 45 gün içinde açıklaması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 23:36
  1. adaylık başvurusu
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