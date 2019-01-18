0553 313 94 23

Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi 18 Nisan'da yapılacak

18 Ocak 2019 Cuma 15:06
Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi 18 Nisan'da yapılacak

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçiminin 18 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Seçim kanununun 136. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan 2019'da seçim yapılması üzerine seçim kurulunu göreve çağıran kararnameyi imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu madde, seçim kurulunun seçimin gerçekleşeceği tarihten 90 gün önce göreve çağrılmasını öngörüyor.

Karar, ülkede iktidar ve muhalefet arasında gelecek döneme ilişkin bir uzlaşı arayışı adına cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi yönündeki tartışmalara son vermiş oldu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları arasında 4. dönemde de cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen 81 yaşındaki Buteflika'nın, bir kez daha aday olup olmayacağı uzun süredir kamuoyunda tartışılıyor.

Buteflika, iktidar partileri ve kendisine yakın tarafların 5. dönem için adaylık çağrılarına karşılık henüz tutumunu açıklamazken muhalif çevreler sağlık sorunlarından dolayı yönetimden çekilmesini istiyor.

Yasalara göre Buteflika'nın adaylığını bugünden itibaren 45 gün içinde açıklaması gerekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 15:06
  1. Cezayir
  2. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 20 zeytin ağacını kesti
    1. Yahudi yerleşimciler Filistinlilere..
    2. Atatürk Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
    3. "Allah'tan korkun" dedi, tehlikeyi..
    4. Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a doğum günü..
    5. ABD'de 22 dolar için öldürülen Türk'ün..
    6. Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Mart..
    7. Çin Komünist Partisi, Türkiye'ye..
    8. Bakan açıkladı: O sektörde de ihracat..
    9. Dünya devi binlerce kişiyi işten..
    10. Diyarbakır'da belediyeden İl Jandarma..
    11. Rusya'dan dev hamle! 45 roket..
    12. Kuyumcu dükkanındaki soygun girişimi..
    13. AB, ABD'yle ticaret anlaşması..
    14. RTÜK memur personel alımı RTÜK 60..
    15. Erzurum'da 500 yıllık gelenek olan..
    16. Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi 18..
    17. "Günün 24 saati habercilik soluyan..
    18. Tekstil sektöründen ilave gümrük..
    19. Cardiff City, Niasse'yi kiraladı
    20. Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi..
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    İki liderden Türkiye açıklaması
    İki liderden Türkiye açıklaması