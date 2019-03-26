0553 313 94 23

"Cezayir'de cumhurbaşkanlığı makamının boşalması çağrısı yetersiz"

Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi:"(Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören) 102. maddenin devreye sokulması reformlara imkan tanımaz. Ayrıca bu durum demokratik geçişe, özgür ve nezih seçimlerin yapılmasına da izin vermez"

26 Mart 2019 Salı 23:39
"Cezayir'de cumhurbaşkanlığı makamının boşalması çağrısı yetersiz"

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi, Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in, cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören anayasanın 102'nci maddesinin uygulanması çağrısını yetersiz buldu.

Barış Toplumu Hareketi yönetim kadrosu, Genelkurmay Başkanı Salih'in çağrısını değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Salih'in çağrısının yetersiz olduğu belirtilerek, bu adımdan önce bir uzlaşı hükümeti ve bağımsız seçim komisyon kurulması talep edildi.

Açıklamada, "102. maddenin devreye sokulması reformlara imkan tanımaz. Ayrıca bu durum demokratik geçişe, özgür ve nezih seçimlerin yapılmasına da izin vermez." ifadeleri kullanıldı.

Partinin açıklamasında, 102. maddenin uygulanması halinde buna Cezayir halkının taleplerini gerçekleştirecek uygulamaların da eklenmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Seçim yasasının değiştirilmesini, siyasi çalışmaların özgürleştirilmesini, yargı bağımsızlığını ve milli servetin korunmasını garanti altına alan kararnamelerin acilen yayımlanmasını isteyen Barış Toplumu Hareketi, Cezayir halkına, reformların ve taleplerinin güvence altına alınması için barışçıl gösterilere devam etmeleri çağrısında bulundu.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih, bugün devlet televizyonundan yayımlanan konuşmasında, ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören anayasanın 102'nci maddesinin uygulanması çağrısı yapmıştı.

- Anayasa'nın 102'nci maddesi

Cezayir Anayasası'nın 102'nci maddesine göre, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir sebeple görevlerini yerine getirememesi halinde Anayasa Mahkemesi "zorunlu" olarak toplanır.

Mahkeme, bu durumun ispatının ardından parlamentoya oy birliğiyle "cumhurbaşkanının görev yapamaz halinin ilan edilmesi" önerisinde bulunur.

Ulusal Halk Meclisi ve Ümmet Meclisi olarak iki kanadıyla toplanan parlamentonun öneriyi kabul etmesi için 3'te 2 çoğunluk aranır. Önerinin kabulü halinde cumhurbaşkanının yetkilerini 45 gün süreyle Ümmet Meclisi Başkanı üstlenir. 45 gün sonunda cumhurbaşkanının görev yapamaz hali devam ederse "zorunlu istifa" ile cumhurbaşkanlığı makamında "boşluk" ilan edilir.

Ümmet Meclisi Başkanı, en fazla 90 gün süreyle geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapar ve bu süreçte seçimler düzenlenir. Geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamaz.

- Cezayir'de gösteriler

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın ciddi sağlık sorunlarına rağmen 18 nisan'da yapılması planlanan seçimlerde bir kez daha aday olması ülkede bir süredir protestolara neden oluyordu.

Buteflika, protestolar üzerine 11 Mart'ta sürpriz bir kararla seçimleri ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurdu.

Ancak Buteflika'nın bu adımını "seçime gitmeden görev süresini uzatma" şeklinde değerlendiren Cezayirliler gösterilerini sürdürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 23:39
  1. 102. maddenin uygulanması
  2. Barış Toplumu Hareketi Partisi
  3. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Genelkurmay Başkanı'nın çağrısı Buteflika'nın onayıyla yapılmış olabilir"
    1. "Genelkurmay Başkanı'nın çağrısı..
    2. GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mart 2019
    3. İsrail saldırılarında 500 konut zarar..
    4. Aras verdiği sözlerin altına imzasını..
    5. Başkan adayı Hıdır, Başkan olduğunda..
    6. ABD'den 'S-400' baskısı: F-35..
    7. Midyat’ta trafik kazası: 6 yaralı
    8. Türkiye’nin yerli üretim elektrikli..
    9. Filistin'den İsrail ve BM Güvenlik..
    10. Yazıcıoğlu sevgisi salona sığmadı
    11. Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı
    12. İsmet Yıldırım Çorumlularla buluştu
    13. "Gölbaşı'nda çamur temizleme işi..
    14. Kıbrıslı ilk Türk başhemşire Türkan..
    15. Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı,..
    16. "Galatasaray'ın karakterinde..
    17. "Cumhurbaşkanımız ile millet arasında..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Seçimlerden..
    19. "Cezayir'de cumhurbaşkanlığı makamının..
    20. "Büyük Trabzonlular Buluşması"
    21. Jandarma Genel Komutanlığı darbe..
    22. Kocaeli'de vinç ve kepçe denize devrildi
    23. "Büyük Trabzonlular Buluşması"
    24. Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü..
    25. (Özel haber) TVF Başkanı Üstündağ:..
    26. Beşiktaş'ın Bolu'da kiraladığı otelin..
    27. Türk boksörler şampiyonluk peşinde
    28. MFÖ ve CSO'dan müzik ziyafeti
    29. Türk ve İskoç müzikleri aynı sahnede..
    30. "Telafi ücret oranlarında bir artış..
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Damar tıkanıklığı nedir? Nasıl tedavi edilir?
    Damar tıkanıklığı nedir? Nasıl tedavi edilir?
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Dikkat çeken Suriyeli açıklaması: Bizim misafirlerimiz, fakat...
    Dikkat çeken Suriyeli açıklaması: Bizim misafirlerimiz, fakat...