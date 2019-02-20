Cezayir'de cumhurbaşkanı adayından "petrole bağımlılıktan kurtulma" vaadi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi'nin nisan ayında yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı Abdurrezzak Mukri, ülkesini hizmet sektöründe Arap ülkeleri arasında ilk sıraya çıkarma ve ekonomide köklü reformlar yapılarak petrole bağımlılıktan kurtulma vaadinde bulundu.

Mukri, Barış Toplumu Hareketi'nin başkent Cezayir'deki genel merkezinde düzenlediği tanıtım toplantısında, cumhurbaşkanlığı seçilmesi halinde uygulayacağı "Cezayir Rüyası" adını verdiği programını açıkladı.

Seçilmesi halinde ülkesini hizmet sektöründe Arap ülkeleri arasında ilk sıraya taşıyacağını söyleyen Mukri, sanayi ülkeleri arasında ilk 20'ye girmek için de gerekli adımları atacağını ifade etti.

Mukri söz konusu programın siyasi vizyon, ekonomik vizyon ve tüm sektörlerde uygulanacak detaylar olmak üzere 3 ana eksenden oluştuğunu anlattı.

Parti içinden ve dışından uzmanlar tarafından hazırlanan programda diğer ülkelerin tecrübelerinden yararlanıldığını aktaran Mukri, programın uzlaşı üzerine kurulduğunu ve buradaki amacın demokratik bir yönetime geçiş olduğunu dile getirdi.

Mukri ekonomide de köklü reformlar yapılacağını ve petrol gelirlerine bağımlılığı ortadan kaldırmak için adımlar atılacağını belirterek, 2 milyon işletme kurulacağını kaydetti.

Barış Toplumu Hareketi'nin cumhurbaşkanı adayı Mukri ayrıca, 2 dönem cumhurbaşkanlığı makamında kalması halinde, ülkesinin 20 yıl içinde sanayileşmiş ülkeler arasında ilk 20'ye girmesi için gereken tüm temelleri atma sözü verdi.

Cezayir'de 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvuruları 19 Ocak'ta başlamıştı. Başvuru süresi 3 Mart'ta sona erecek.

Mevcut Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika, 10 Şubat'ta halka yönelik yayımlanan mektubunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5. kez aday olduğunu açıklamış ve seçimi kazanması durumunda da bazı reformlar yapacağı sözünü vermişti.





