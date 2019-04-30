Cezayir'de Buteflika'nın partisi yeni genel sekreterini seçti‎ Milletvekili ve iş adamı Muhammed Cemii, Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi'nin yeni genel sekreteri oldu

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Genel Başkanlığını eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yürüttüğü Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi'nin (FLN) yeni genel sekreteri, milletvekili ve iş adamı Muhammed Cemii oldu. FLN Merkez Komitesinin bir hafta içinde ikinci kez düzenlediği olağanüstü toplantıda, parti yöneticilerinden Cemii, 418 kişinin katıldığı seçimde 222 oy alarak genel sekreterlik görevine getirildi. Diğer adaylar Cemal bin Hamude 126, Es-Said Buhacce 35, Mustafa Mazuzi 18 oy aldı. Bazı katılımcılar çekimser oy kullandı. FLN Merkez Komitesinin 462 üyesi bulunuyor. Cezayir'de iktidardaki FLN'nin eski Genel Sekreteri Cemal Vild Abbas, sağlık sorunları nedeniyle 14 Kasım 2018'de görevinden istifa etmişti. Buteflika da Vild Abbas'ın istifasının ardından Muaz Buşarib'i partiye geçici genel koordinatör olarak atamıştı. Partinin yeni Genel Sekreteri Muhammed Cemii, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında Cezayir'in doğu illerinde Buteflika'nın seçim kampanyasının yöneticiliğini üstlenmişti.

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