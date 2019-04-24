Cezayir'de Buteflika'nın partisi FLN yeni genel sekreter seçemedi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Genel Başkanlığını eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yürüttüğü Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi'nin (FLN), aylar önce istifa eden eski Genel Sekreter Cemal Vild Abbas'ın yerine yeni genel sekreter seçmek için düzenlediği toplantıda sonuç elde edilemedi. FLN Merkez Komite Üyesi Selim Kirat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komitenin bugün düzenlediği olağanüstü toplantıda, eski Genel Sekreter Cemal Vild Abbas'tan güvenoyunun çekildiğini belirtti. Kirat, toplantıda partiye yeni genel sekreter seçilemediğini ve olağanüstü toplantının ertelendiğini aktardı. Cezayir'de iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi (FLN) Genel Sekreteri Cemal Vild Abbas, sağlık sorunları nedeniyle 14 Kasım 2018'de görevinden istifa etme kararı almıştı. Buteflika da Vild Abbas'ın istifasının ardından Muaz Buşarib'i partiye geçici genel koordinatör olarak atamıştı.

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