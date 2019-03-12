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Cezayir'de Buteflika'nın kararları protesto edildi

Buteflika'nın dün açıkladığı kararlar "Cumhurbaşkanı'nın görev süresini tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzattığı" gerekçesiyle protesto edilirken, bazı kentlerde grev ve kepenk kapatma eylemlerine son verildi

12 Mart 2019 Salı 21:06
Cezayir'de Buteflika'nın kararları protesto edildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de öğrenciler Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın dün açıkladığı kararları "Buteflika'nın görev süresini tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı" gerekçesiyle protesto etti.

Başkent Cezayir'deki Merkez Postanesi Meydanı'nda toplanan çok sayıda üniversite öğrencisi, Buteflika'nın dün açıkladığı kararlara tepki gösterdi.

Söz konusu kararlarla Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin henüz tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığına dikkati çeken göstericiler, "Buteflika, uzatma yok!" şeklinde sloganlar attı.

- "Buteflika'nın 4,75'inci dönemine hayır"

"Buteflika'nın 4,75'inci dönemine hayır" yazılı pankartlar taşıyarak başkentteki Maurice Audin Meydanı'na doğru yürüyen öğrencilere halk da yol boyunca destek verdi.

Ülkenin doğusundaki El-Kabail bölgesinde de Becaya Üniversitesi öğrencileri kampüs bahçesinden kent merkezine doğru yürüdü.

Öğrenciler, Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı için adaylıktan çekilmesi ve seçimlerin ertelenmesinin yeterli olmadığını ülkedeki mevcut sistemin de değişmesi gerektiğini ifade etti.

- Grev ve kepenk kapatma eylemlerine son veriliyor

Öte yandan başkent başta olmak üzere çeşitli kentlerde, Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için pazar günü başlatılan grev nedeniyle aksayan ulaşım normale dönerken, esnaf da iki gündür kapalı tuttuğu dükkanlarını bu sabah yeniden açtı.

Ayrıca başkentte iki gündür grev nedeniyle derslerin aksadığı liselerde de öğrenciler bugün okullarına gitti.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve görüntülerde Becaya, Tizi Vuzu ve El-Kabail kentlerinde gösterilerin yer yer devam ettiği ancak katılımın önceki güne göre daha düşük yoğunluklu olduğu görüldü.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, dün akşam sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, 5. dönem adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını açıklamıştı.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığı bildirilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 21:06
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