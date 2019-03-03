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Cezayir'de Buteflika'nın adaylık başvuru usulü tartışılıyor

Cezayir Bağımsız Yüksek Seçim Denetleme Kurulu Başkanı Abdulvahhab Derbal, seçim kanununa göre cumhurbaşkanı adaylarının başvuru belgelerini kendilerinin teslim etmesi gerektiğini söyledi

03 Mart 2019 Pazar 22:12
Cezayir'de Buteflika'nın adaylık başvuru usulü tartışılıyor

CEZAYİR (AA) - Cezayir Bağımsız Yüksek Seçim Denetleme Kurulu Başkanı Abdulvahhab Derbal, seçim kanununa göre cumhurbaşkanı adaylarının başvuru belgelerini bizzat teslim etmesi gerektiğini, başkasının teslim edemeyeceğini belirtti.

Derbal, kurulun Galizan kentindeki ofisinde düzenlenen basın toplantısında, bir gazetecinin sorusu üzerine, "Milletvekilliği seçimlerinde olduğu gibi, kanuna göre cumhurbaşkanı adayının evraklarını kendisi teslim etmesi gerek. Bu açık ve net. Kanun metni üzerinde içtihat yapılamaz." değerlendirmesini yaptı. Derbal, başvuru belgelerini adaydan başkasının teslim edemeyeceğinin altını çizdi.

Yerel medyada Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın Seçim Kampanyası Müdürü Abdulgani Zalan'ın, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Buteflika adına, adaylık için anayasa mahkemesine başvuracağı haberleri yer almıştı.

Anayasa mahkemesi ise adayın yerine bir başkasının başvuru yapabileceğini duyurmuştu.

Geçen ay aday olacağını açıklayan Buteflika'nın resmi başvuru yapması bekleniyor.

19 Ocak'ta başlayan adaylık başvuru süresi bugün sona eriyor.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 22:12
  1. Abdulaziz Buteflika
  2. Cezayir
  3. seçim

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