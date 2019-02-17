0553 313 94 23

Cezayir'de Buteflika'nın adaylığına karşı gösteriler devam ediyor

17 Şubat 2019 Pazar 22:27
Cezayir'de Buteflika'nın adaylığına karşı gösteriler devam ediyor

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlerde 5. dönem aday olmasına tepki amacıyla düzenlenen gösteriler bugün de devam etti.

Buteflika'nın adaylığına tepkiler sadece ülke içindeki gösterilerle sınırlı kalmadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce Cezayirli, 5. dönem adaylık karşıtı sloganlar attı ve gelecek hafta da gösterilere devam edeceklerini belirtti.

Ülke içinde ise Kültür ve Demokrasi Birliği Partisi yaptığı yazılı açıklamada, resmi makamların gösteri düzenleme izni vermemesine rağmen, sosyal paylaşım sitelerinde yapılan çağrılara karşılık veren pek çok kişinin farklı bölgelerde gösteri düzenlediğini ifade etti.

Ulusal Halk Meclisi Başkanı Muaz Buşarib ise mecliste yaptığı konuşmada, "Ülkenin içinde bulunduğu şartlarda her türlü desteğe, birleştirici söylemlere ve toplumu zaman ve enerji kaybına sebep olan hayali çatışmaların dışında tutmaya ihtiyacımız var." dedi.

Buteflika'nın seçim kampanyası müdürü Abdulmelik Sellal geçen perşembe yaptığı açıklamada, Buteflika'nın 5. dönem adaylığının gerek yerel gerekse uluslararası düzeyde tepki görmediğini ifade etmişti.

Sellal, "Ülke içinde bunu kabul etmeyenler var ama bu sorun değil. Bu adama (Buteflika) ihtiyacımız var ve onun görevine devam etmesi için güçlü bir katılım olması gerektiği konusunda farkındalık oluşturmalıyız." demişti.

- Hükümet yanlısı partiler ve muhalifler çalışmalarını sürdürüyor

Gösterilerin sürdüğü ülkede, hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığı için 4 milyon imza toplayarak seçimlere hazırlanırken, muhalifler de ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

Önde gelen muhalefet partileri, gelecek çarşamba Buteflika karşısında ortak bir aday çıkarma konusunu görüşmek üzere toplanacaklarını açıkladı.

Abdülaziz Buteflika, 10 Şubat'ta halka yönelik yayınlanan mektubunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5'inci kez aday olduğunu açıklamış ve seçimi kazanması durumunda da bazı reformlar yapacağı sözünü vermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 22:27
  1. Abdulaziz Buteflika
  2. Cezayir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’de çatlak ses ilçelere sıçradı
    1. CHP’de çatlak ses ilçelere sıçradı
    2. Pakistan ile Suudi Arabistan arasında..
    3. Cezayir'de Buteflika'nın adaylığına..
    4. Sahte kimlik taşıyan Türk Ukrayna’da..
    5. Rumlardan kritik KKTC açıklaması:..
    6. Kılıçdaroğlu: “Bir değil iki 15 Temmuz..
    7. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    8. Prens Selman 'Şeytanlar'ı satın alıyor
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li..
    10. Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
    11. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD..
    12. Fatih Terim: “Bugünkü oyun nedeniyle..
    13. Milli karatecilerden dört madalya
    14. Sarı Yeleklilere olan destek azalıyor
    15. Orhan Çıkırıkçı: "Adanaspor..
    16. Coşkun Demirbakan’dan istifa seslerine..
    17. Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe..
    18. Mustafa Denizli: “Bu durumdan..
    19. Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı
    20. Evin çatısında çıkan yangın korkuttu
    21. Sofiane Feghouli: “Benfica burada..
    22. Eğitim Sen’den Dayanışma yemeği
    23. Polisi görünce 1 kilo eroini attılar
    24. Takla atan araçtan hafif yaralı çıktı
    25. Antalya’daki cinayetin zanlısı..
    26. "Böyle bir şeyi tartışmak siyasette..
    27. AK Partili Aydın, 'CHP-HDP'..
    28. Kasımpaşa'da kötü gidişat sürüyor
    29. Emniyet duyurdu: Çok sayıda komiser..
    30. Fransa ve Suudi Arabistan'dan "deniz..
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması