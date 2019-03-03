0553 313 94 23

Cezayir'de Buteflika'nın adaylığı tartışmalara neden oldu

Cezayir Bağımsız Yüksek Seçim Denetleme Kurulu Başkanı Abdulvahhab Derbal, seçim kanununa göre cumhurbaşkanı adaylarının başvuru belgelerini bizzat teslim etmesi gerektiğini, başkasının teslim edemeyeceğini belirtti.

03 Mart 2019 Pazar 22:12
Cezayir'de Buteflika'nın adaylığı tartışmalara neden oldu

Cezayir Bağımsız Yüksek Seçim Denetleme Kurulu Başkanı Abdulvahhab Derbal, seçim kanununa göre cumhurbaşkanı adaylarının başvuru belgelerini bizzat teslim etmesi gerektiğini, başkasının teslim edemeyeceğini belirtti.

Derbal, kurulun Galizan kentindeki ofisinde düzenlenen basın toplantısında, bir gazetecinin sorusu üzerine, "Milletvekilliği seçimlerinde olduğu gibi, kanuna göre cumhurbaşkanı adayının evraklarını kendisi teslim etmesi gerek. Bu açık ve net. Kanun metni üzerinde içtihat yapılamaz." değerlendirmesini yaptı. Derbal, başvuru belgelerini adaydan başkasının teslim edemeyeceğinin altını çizdi.

Yerel medyada Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın Seçim Kampanyası Müdürü Abdulgani Zalan'ın, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Buteflika adına, adaylık için anayasa mahkemesine başvuracağı haberleri yer almıştı.

Anayasa mahkemesi ise adayın yerine bir başkasının başvuru yapabileceğini duyurmuştu.

Geçen ay aday olacağını açıklayan Buteflika'nın resmi başvuru yapması bekleniyor.

19 Ocak'ta başlayan adaylık başvuru süresi bugün sona eriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 22:12
  1. Abdulaziz Buteflika
  2. Cezayir
  3. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
    1. Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
    2. Büyüleyenspor oynadığı futbolla..
    3. FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon
    4. Piyasa, güne artı rezervle başladı
    5. Mesut Üner,“ Çatalca’da köklü..
    6. Enflasyon, şubat ayında yüzde 0,16..
    7. Borsa, haftaya nasıl başladı?
    8. (Özel)Okul müdiresi ile yardımcısını..
    9. Engelli Meryem, evde aldığı eğitimle..
    10. Hatay’a rakip oldu
    11. Hakkari’de taşımalı eğitime kar engeli
    12. Soylu: Yeni yazılım PKK’ya adım..
    13. Mesut Üner:”Halkalı-Çatalca banliyö..
    14. Altın haftaya nasıl başladı?
    15. Akalazya hastalığına dikkat
    16. 4 Mart Dünya HPV Farkındalık Günü
    17. Saç ekiminde kök ve deri analizi
    18. CHP'li başkanın araç saltanatı
    19. Boyun kütletmek zararlı mı? Boyun..
    20. Sahte icra müdürü gerçek icra müdürünü..
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Binali Yıldırım "Öyle ayrıcalık yok kardeşim" dedi ve açıkladı: Aynı haklara sahip olacaksınız
    Binali Yıldırım "Öyle ayrıcalık yok kardeşim" dedi ve açıkladı: Aynı haklara sahip olacaksınız
    Bolton'a zor 'diktatör' sorusu! Cevap veremedi
    Bolton'a zor 'diktatör' sorusu! Cevap veremedi