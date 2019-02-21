Cezayir'de Buteflika'nın adaylığı protesto edildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlerde 5. dönem adaylığına tepki için gösteri düzenlendi. Ülkenin doğu kesimindeki Becaye kentinde toplanan yüzlerce kişi, Cumhurbaşkanı Buteflika'nın 5. dönemde aday olmasını protesto etti. Buteflika'ya tepki gösteren eylemciler, "5. döneme hayır..Yeniliğe evet", "Utanç verici seçimlere hayır" şeklinde sloganlar attı. Abdulaziz Buteflika, 10 Şubat'ta halka yönelik yayımlanan mektubunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5'inci kez aday olduğunu açıklamıştı. Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları arasında 4. dönemde de Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen 81 yaşındaki Buteflika'nın, bir kez daha aday olması ülkede gösterilere neden olmuştu. Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

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