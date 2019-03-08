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Cezayir'de Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı gösteriler düzenlendi

Gösterilere kadınlar yoğun katılım gösterdi

08 Mart 2019 Cuma 17:59
Cezayir'de Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı gösteriler düzenlendi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı başkent Cezayir başta olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı çıkan binlerce gösterici, başkent Cezayir'deki Merkez Postane Meydanı'nda toplanırken, sosyal paylaşım sitelerindeki görüntülerde ülkenin doğusu, ortası ve batısındaki farklı kentlerde de gösterilerin düzenlendiği görüldü.

Başkent Cezayir'de gösteriye araçlarıyla katılan göstericiler, otoparkların dolması nedeniyle araçlarını park etmek için yer bulmakta zorlandı.

Gösterilere kadınların yoğun katılım gösterdiği gözlendi.

- Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Marttan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:59
  1. 18 Nisan Cumhurbaşkanlığı seçimi
  2. Cezayir
  3. gösteriler

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