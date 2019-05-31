0553 313 94 23

Cezayir'de "Buteflika rejiminin temsilcileri" protesto edildi

31 Mayıs 2019 Cuma 20:21
Cezayir'de "Buteflika rejiminin temsilcileri" protesto edildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de on binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve kalıcı reform talebiyle gösteri düzenledi.

Başkent Cezayir'de üç ayı aşkın süredir gerçekleştirilen eylemler kapsamında bugün de sokaklara çıkan protestocular "Buteflika müttefikleri" olarak nitelendirdikleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi aleyhine sloganlar atarak gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Postane Meydanı ve başkentteki Diduş Murad Caddesi'ne doğru yürüdü.

Göstericiler, "Askeri değil sivil devlet", "sivil devlet için barışçıl gösteri", "Fransa'nın çocuklarıyla diyaloğa hayır" ve "Sadık olanlarla diyaloğa evet" yazılı pankartlar taşıdı.

Başkentin yanı sıra Vehran, Tizi Vuzu, Buira ve Konstantin kentlerinde de düzenlenen gösterilerle Buteflika rejiminin temsilcileri protesto edildi.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

Başkentteki Merkez Postane Meydanı, 22 Şubat'ta başlayan ve aradan geçen zaman içinde Cezayir'de cumhurbaşkanının istifası gibi köklü değişimlere yol açan protestoların sembolü haline geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 20:21
  1. Cezayir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Miras Kenti Safranbolu bayrama hazır
    1. Dünya Miras Kenti Safranbolu bayrama..
    2. Başkan Köse’den stajyerlere teşekkür
    3. Safranbolu’da denetimler devam ediyor
    4. Müzik yarışmasında dereceye giren..
    5. Boş sulama havuzuna düşen domuz..
    6. Yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu
    7. Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından..
    8. Kocaeli’de oluşan bayram trafiği..
    9. İzmir’de kaçak sigara operasyonu
    10. Orgeneral Çetin bayram trafiğini..
    11. Kediler yakaladı, duyarlı vatandaş..
    12. Çocukların oynadığı oyunda PKK..
    13. Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
    14. Alman hükümeti elektrikli otomobillere..
    15. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    16. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
    17. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
    18. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
    19. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
    20. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
    21. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    22. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
    23. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    24. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
    25. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    26. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
    27. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
    28. Samsun'da hırsızlık operasyonu
    29. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
    30. Öğrenci servisinin freni patladı,..
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı