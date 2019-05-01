Cezayir'de "Buteflika rejiminin temsilcileri" protesto edildi

CEZAYİR (AA) - Cezayirli işçiler eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması talebiyle başkent ve diğer illerde gösteriler düzenledi. İşçi sendikalarının çağrılarıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle başkent Cezayir'deki 1 Mayıs Meydanı'nda toplanan işçiler, Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakmasını talep etti. Meydan çevresinde güvenlik kordonu oluşturan polis, eylemcilerin Merkez Postane Meydanı'na yürümesine engel oldu. Eylemciler ile güvenlik güçleri arasında küçük çaplı arbede yaşandı. Polisin göz yaşartıcı gaz kullandığı müdahalenin ardından gösterideki işçi sendikaları temsilcileriyle yürütülen görüşmeler sonucu grubun geçişine izin verildi. Merkez Postane Meydanı'na yürüyen protestocular, Buteflika döneminde yolsuzluk yapanların yargılanması yönünde sloganlar attı. Öte yandan başkentteki Cezayirli İşçiler Sendikası Birliği genel merkezi önünde de Buteflika döneminin isimlerinden Sendika Genel Sekreteri Abdulmecid Sidi es-Said'in görevi bırakması talebiyle gösteri yapıldı. Eylemciler Said'in yargılanması talebinde bulundu. Becaye, Tizi Vuzu ve Buira kentlerinde de işçiler benzer gösteriler düzenledi. - Buteflika gitti, protestolar devam ediyor Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, yaklaşık 1,5 ay süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti. Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi, Cumhurbaşkanı'ndan ziyade, kardeşi Said Buteflika, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Cezayirliler, bu grubu "Güç" diye isimlendiriyordu. Cezayir sokağında, Buteflika'nın istifasından sonra, "Güç"ün parçası ve Buteflika rejiminin temsilcisi olarak kabul edilen devletin zirvesindeki isimlerin gitmesi yönündeki ortak talep geniş katılımlı kitlesel gösterilerde öne çıkmıştı.

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