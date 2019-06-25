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Cezayir'de "Buteflika rejiminin temsilcileri" karşıtı protestolar

Cezayir'de üniversite öğrencileri, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması talebiyle gösteriler düzenledi- Başkent Cezayir'in bazı caddelerinde polis ile öğrenciler arasında arbede yaşandı

25 Haziran 2019 Salı 21:15
Cezayir'de "Buteflika rejiminin temsilcileri" karşıtı protestolar

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de üniversite öğrencileri, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması talebiyle gösteriler düzenledi.

Başkent Cezayir'de Merkez Postane, Şehitler ve 1 Mayıs meydanlarında toplanan binlerce gösterici, Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması çağrısında bulundu. Cezayir bayrakları taşıyan göstericiler, yolsuzlukla mücadeleyi destekleyen sloganlar attı.

Öğrenciler gösterilerde ülkede son zamanlarda, Buteflika döneminde adı yolsuzluk iddialarına karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi hakkında açılan yolsuzluk soruşturmalarına işaretle, "Yolsuzluk geminizi boğacak özgürlük dalgasıyız" yazan büyük bir afiş açtı.

Güvenlik güçlerinin Hasibe bin Buali Caddesi'nden 1 Mayıs Meydanı'na ulaşmak isteyen göstericilere müdahalesi sonucu öğrencilerle polis arasında arbede yaşandı. Göstericiler daha sonra güvenlik engellerini aşarak meydana ulaştı.

Arabi bin Mehidi Caddesi'nde de güvenlik güçlerinin Amazig bayrağı taşıyan bazı öğrencileri durdurması üzerine göstericilerle polis arasında arbede çıktı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, Cezayir milli bayrağı dışında başka bir bayrağın taşınmasının yasaklandığını açıklamıştı.

- Protestolar sürüyor

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

Başkentteki Merkez Postane Meydanı, 22 Şubat'ta başlayan ve aradan geçen zaman içinde Cezayir'de cumhurbaşkanının istifası gibi köklü değişimlere yol açan protestoların sembolü haline geldi.





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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 21:15
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