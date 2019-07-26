Cezayir'de Buteflika rejimi karşıtı protesto

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in birçok kentinde eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması ve devlet sisteminde köklü değişiklikler yapılması talebiyle gösteriler düzenlendi.

Buteflika'yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestoları 23'üncü haftasında da başkent Cezayir ve birçok kentte devam etti.



Önceki haftalara göre katılımın daha düşük olduğu görülen gösterilerde, Buteflika rejimini temsil eden isimlerin yönetimden uzaklaştırılması istendi.

"Buteflika rejiminin kalıntılarıyla" diyalog yapılmasını istemediklerini ifade eden eylemciler, "Diyaloğa hayır", "Karar verici olan halktır" şeklinde sloganlar attı.

Gösterilerde ayrıca son haftalarda gözaltına alınan eylemcilerin serbest bırakılmasının istendiği pankartlar da taşındı.

Ülkedeki gösterilerde bazı gösterici ve aktivistler, Amazig (Berberi) bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.



Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gereken koşulların sağlanması amacıyla yürütülecek ulusal diyaloğu yönetmekle sorumlu 6 bağımsız isim bugün açıklanmıştı.











