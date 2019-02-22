Cezayir'de Buteflika karşıtı protestolar sürüyor

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlerde 5. dönem adaylığı ülkenin çeşitli kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Aktivistlerin sosyal medyadan yaptığı çağrılar üzerine başkent Cezayir'de yapılan gösteride, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 81 yaşındaki Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı için aday olmasına tepki gösterildi.

Sık sık "5. döneme hayır", "Değişiklik istiyoruz" şeklinde sloganların atıldığı eylemde bazı göstericilerin rejim karşıtı sloganlar atması dikkati çekti. Polis ise gösterilerin yapıldığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Başkentin dışında Cezayir'in Annaba, Setif, Kalime, Cicel, Becaye, Tizi Vuzu, Buira, Bumerdas, Tiyaret, Galizan, Vahran ve Vurkla kentleri de benzer gösterilere sahne oldu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları arasında 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.