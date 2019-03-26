Resmen açıklandı! Cezayir'de Buteflika dönemi sona erdi

Reuters'ın dünyaya duyurduğu son dakika haberine göre, Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah, ülkedeki devlet başkanlığı pozisyonunun boşaldığını açıkladı.

Salah, halkın taleplerinin meşru olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika yerine Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah'ın 45 gün boyunca görev yapacağını ifade etti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması ülkede bir süredir protestolara neden oluyordu.

18 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması planlanıyordu. Ancak yoğun protestoların ardından; Buteflika 11 Mart'ta sürpriz bir kararla seçimleri ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayirliler 11 Mart'ta duyurulan kararlarla "Buteflika'nın görev süresinin tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı" gerekçesiyle gösterilerini sürdürüyordu.