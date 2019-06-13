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Cezayir'de bir eski Başbakan daha yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı

Cezayir'de 2012-2017 yıllarında görev yapan eski Başbakan Abdülmelik Sellal, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı - Ülkede son 24 saat içinde iki eski başbakan haklarındaki yolsuzluk suçlaması nedeniyle cezaevine gönderildi

13 Haziran 2019 Perşembe 17:19
Cezayir'de bir eski Başbakan daha yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de 2012 ile 2017 yılları arasında görev yapan eski Başbakan Abdülmelik Sellal, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

Devlet televizyonunun haberine göre, Yüksek Mahkeme'nin hakkında tutuklama kararı verdiği eski Başbakan Sellal, başkent Cezayir'deki Hiraş Cezaevine gönderildi.

Cezayir resmi haber ajansı APS de Sellal'a "kamu malını israf, kamu görevini suistimal ve iş adamlarına haksız kazanç sunma" gibi suçlamalar yöneltildiğini aktardı.

Ülkede dün akşam da benzer şekilde, eski Başbakan Ahmed Uyahya ile eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Abdulgani Zalan, haklarında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cezayir Bölge Mahkemesi Başsavcılığı, 26 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, eski başbakanlar Ahmed Uyahya ve Abdülmelik Sellal'ın da aralarında yer aldığı bazı eski bakanlar, valiler, üst düzey bürokratlar ve siyasilerin haklarındaki yolsuzluk suçlaması nedeniyle Yüksek Mahkeme'ye sevk edildiğini duyurmuştu.

Cezayir'de son zamanlarda, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde adı yolsuzluk iddialarına karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi, haklarında açılan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ifade vermişti.

Aralarında ülkenin en zengin iş adamı Issad Rebrab'ın da bulunduğu önde gelen iş adamları yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ile 2 eski İstihbarat Teşkilatı başkanı da tutuklananlar arasında yer almıştı.

Devam eden yolsuzluk soruşturmalarına bazı kesimler destek verirken, bazı Cezayirliler ise yolsuzluk soruşturmalarının asıl hedefine hizmet etmekten çok tasfiye amaçlı kullanıldığı eleştirisini yapıyor.

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:19
  1. Abdulmelik Sellal
  2. Cezayir
  3. Cezayir'de yolsuzluk soruştumaları

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