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Cezayir'de bir Buteflika müttefiğine daha "yolsuzluk" tutuklaması

- Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra hız kazanan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında eski Ulaştırma Bakanı Ömer Gül tutuklandı

18 Temmuz 2019 Perşembe 18:56
Cezayir'de bir Buteflika müttefiğine daha "yolsuzluk" tutuklaması

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra hız kazanan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, eski Ulaştırma Bakanı Ömer Gül tutuklandı.

Cezayir resmi televizyonunun haberine göre, Cezayir Yüksek Mahkemesi, eski Ulaştırma Bakanı Gül'e hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklama kararı verdi.

Ülkede patlak veren halk protestoları nedeniyle istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın müttefiklerinden Ömer Gül, çeşitli bakanlık görevleri üstlenmiş, 2002-2013 yıllarında Altyapı Bakanlığı, 2013-2015 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı.

- Buteflika'nın adamları demir parmaklıklar ardında

Ülkede uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kaldı.

Buteflika döneminden hesap sorulması çağrısı, sokağın talepleri arasında öne çıktı ve Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in yargıya çağrı yapmasının ardından bir anda yolsuzluk soruşturmaları hız kazandı.

Bugün tutuklanan Gül, Buteflika'nın parmaklıklar ardındaki müttefiklerinden; eski Başbakanlar Ahmed Uyahya, Abdülmelik Sellal, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) Genel Sekreteri Cemal Velid Abbas gibi isimlerin arasına katıldı.

Cezayir'de son haftalarda, Buteflika döneminde adı birçok iddiaya karışmış, çok sayıda iş adamı, ordu mensubu, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade verdi ve büyük bir çoğunluğu da tutuklandı.

Cezayirlilerin bazıları baş döndürücü hızda seyreden yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken, bazıları bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade tasfiye için kullanıldığı eleştirisinde bulunuyor.



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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 18:56
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