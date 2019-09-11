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Cezayir'de beş ton esrar ele geçirildi

- Cezayir'in Oran kenti açıklarındaki Almanya bandıralı bir teknede 5 ton esrar ele geçirildi

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:56
Cezayir'de beş ton esrar ele geçirildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in Oran kenti açıklarındaki Almanya bandıralı bir teknede Cezayir Sahil Güvenliğinin 5 ton esrar ele geçirdiği bildirildi.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir Sahil Güvenlik ekiplerinin Oran kentinin 15 deniz mili açığında arızalanan bir tekneyi limana çektiği, üç yabancı uyruklu kişinin bulunduğu teknede yapılan inceleme sonucu yaklaşık 5,2 ton esrar ele geçirildiği" belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancıların uyruğuna veya geminin rotasına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı ancak soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Cezayir'de geçen yıl mayıs ayında Brezilya'dan yola çıkan bir gemide 700 kilogram kokain yakalanmıştı. Baskının ardından, askeri ve güvenlik bürokrasisinden üst düzey isimler bu ticaretle ilişkili olduğu iddiaları üzerine görevden alınmıştı.

Uluslararası basın, gemideki baskın sonrasında, "yetkilileri rüşvetle satın alınan" Cezayir'in, Avrupa'ya yönelik yasa dışı uyuşturucu ticaretinde yeni bir liman olarak kullanıldığı yorumunu yapmıştı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:56
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