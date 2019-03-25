0553 313 94 23

Cezayir'de Barış Toplumu Hareketi'nden geçiş dönemi planı

Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi, cumhurbaşkanı ve başbakanın üzerinde uzlaşılan kişilerden oluşacağı ve 6 ay sürecek bir geçiş dönemi planı önerdi

25 Mart 2019 Pazartesi 23:09
Cezayir'de Barış Toplumu Hareketi'nden geçiş dönemi planı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi, ülkede yaşanan krizden çıkmak için birkaç maddeden oluşan bir geçiş dönemi planı önerdi.

Barış Toplumu Hareketi Yönetim Kurulu'nun toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, geçiş dönemi planının, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan başlayıp 6 ay boyunca uygulanması istendi.

Açıklamada, geçiş dönemine, adı yolsuzluk olaylarına, seçim hilelerine karışmamış ve halk hareketi tarafından kabul gören siyasi bir şahsiyetin liderlik etmesi önerildi.

Halk hareketi tarafından kabul edilecek yeni cumhurbaşkanının, seçim sürecine girmeden önce gerekli yasal düzenlemeleri yapması ve bunların başında da Bağımsız Seçim Komisyonunun yer almasının önerildiği açıklamada, başbakanın da siyasetçiler ile halk hareketi aktivistleri arasında yapılacak istişareler sonucu belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

Teklifler arasında, Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı ve üyelerinin üzerinde ittifak edilen kişilerden olması ve komisyonun çalışması için gerekli maddi koşulların oluşturulması yer aldı.

Hareket açıklamasında ayrıca, söz konusu geçiş dönemi planı uygulamaya konulmadan önce iktidarın sorunsuz bir şekilde el değiştirmesi için Buteflika'ya görevi bırakma çağrısı yaptı.

Cezayir'de bazı muhalif partiler de önceki gün, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya görevi bırakma çağrısı yapmış ve geçiş dönemine liderlik edecek bir cumhurbaşkanlığı komisyonu kurulması teklifinde bulunmuştu.

Buteflika, 11 Mart Pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 23:09
  1. Abdulaziz Buteflika'
  2. Barış Toplumu Hareketi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dorukhan Toköz: "Bu çok ağır bir forma"
    1. Dorukhan Toköz: "Bu çok ağır bir forma"
    2. Milli maçın ardından
    3. Bakan Gül'den ABD ve İsrail'e çağrı
    4. Deprem bölgesinde flaş gelişme!..
    5. Hudeyde'de çatışmalar yeniden başladı
    6. Gazze'de ateşkes sağlandı
    7. James Jeffrey, Suriye'de sınır boyunca..
    8. Muhsin Yazıcıoğlu belgeseli yayınlandı!
    9. Cenk Tosun’un favorisi Fransa
    10. Soylu:"(İran'la ortak terör..
    11. Humus nedir nasıl yapılır? | Humus..
    12. Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    13. "Tek bir millet olarak yaşıyoruz,..
    14. Bankete çarpan motosikletin sürücüsü..
    15. Cezayir'de Barış Toplumu..
    16. Gazze’de ateşkes sağlandı
    17. Komedi gibi olay: İngiliz yolcu uçağı..
    18. "ABD Başkanı İsrail hükümetinin..
    19. Suriye'de 3 Rus askeri öldü
    20. Beşiktaş Sompo Japan'da Benzing 4..
    21. Karın ağrısı nedir, neden olur? Karın..
    22. Bakan Soylu: “Bir koltuk için PKK’ya..
    23. Hedefimiz yüzde 60
    24. Mersin'de terör operasyonu! Çok sayıda..
    25. GÜNCELLEME - FETÖ'nün askeri mahrem..
    26. Hamas, Mısır'ın ara buluculuğunda..
    27. Kolonoskopi nedir? | Kolonoskopi nasıl..
    28. AR-GE ve üretim yapılacak
    29. Artroskopi nedir? | Artroskopi nasıl..
    30. CHP'li aday Seyfettin Yıldırım'dan..
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler