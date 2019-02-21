0553 313 94 23

Cezayir’de askeri helikopter düştü: 2 ölü

Cezayir Hava Kuvvetlerine ait helikopter, ülkenin batısında düştü.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:56
Cezayir’de askeri helikopter düştü: 2 ölü

Cezayir Hava Kuvvetlerine ait helikopter, ülkenin batısında düştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

 

Cezayir Hava Kuvvetlerine ait helikopterin Rechaiga bölgesinde Çarşamba gecesi düştüğü belirtildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Savunma Bakanlığı henüz açıklama yapmadı.

 

Öte yandan Cezayir tarihinin en korkunç kazaları arasında Nisan 2018’de gerçekleşen kaza da yer alıyor. Kazada askeri bir uçağk Boufarik Hava Üssü’nden kalktıktan kısa bir süre sonra düştü. Feci kazada ise 257 kişi hayatını kaybetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Hamaney, hükümetin ekonomi politikalarından rahatsız"
    1. "Hamaney, hükümetin ekonomi..
    2. İdrar yolu hastalıkları “ürodinami”..
    3. Kılıçdaroğlu’na “Ozan Arif” tepkisi
    4. Hamilelik Okulunda 13’üncü dönem..
    5. 16 eski savcı ve hakime istenen ceza..
    6. Yeni sondaj gemisi Altınova’da bakıma..
    7. Muratpaşa Belediyesi yaraları sarıyor
    8. "Taraftarımızın verdiği pozitif enerji..
    9. Şırnak’ta okulların etrafı..
    10. Kızıltepeli kadınlar mantı açarak aile..
    11. Savcı ve emniyet güçlerini hedef..
    12. Hakkari’de 24 bin adet av tüfeği..
    13. CHP'de olağanüstü PM talebi geri çekildi
    14. Park Afyon’da canlı yayın
    15. Mane'nin başı hırsızlarla dertte
    16. Özbelsan’ın yeni tesisleri açılıyor
    17. GÜNCELLEME - Mersin'de 5 katlı bina..
    18. FETÖ'ye şok' En pahalı avukat da işe..
    19. Dünya gıda sektörünün devleri Dubai’de..
    20. Düzce’den 2018 yılında 13 bin 797 ton..
    21. AGÜ’de Yemen Günü
    22. “Üçlemeler” fotoğraf tutkunlarıyla..
    23. Dünya Şampiyonları Bartın..
    24. Rektör Çomaklı ATAUZEM’i ziyaret etti
    25. Rektör Çomaklı, “Yükseköğretimde..
    26. Bilecik’te Kent Konseyi tekrar..
    27. CHP’li Gökçe seçim çalışmalarına devam..
    28. Girişimcilik Eğitim Seminerleri..
    29. Otomotiv renklerinin 2018 dağılımını..
    30. Kazada engelli oldu, futbolla hayata..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı