Cezayir’dearaç devrildi: 4 ölü, 8 yaralı Cezayir’de milli takımının taraftarlarını taşıyan otobüs devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Cezayir’de milli takımının taraftarlarını taşıyan otobüs devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Cezayir’in kuzeyinde Jijel şehrinde milli takımının taraftarlarını taşıyan otobüs yoldan çıkarak devrildi. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandığı belirtildi.

Nijerya’ya karşı galip gelen Cezayir Milli takımını destekleyen vatandaşların sevinçleri üzüntüyedöndü. Kutlamaya giden halk otobüsü yolundan çıktı.

Cezayir Sivil Savunma Müdürü, ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini ve ölülerin yaralıların cesetlerini tahliye ettiğini açıkladı.

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