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Cezayir'de Ahmediye Cemaati mensuplarına hapis kararı onandı

Cezayir'de Ahmediye (Kadıyanilik) Cemaati'ne mensup 27 kişi hakkında "İslam dinine hakaret ettikleri" gerekçesiyle verilen 3 ila 6 ay hapis kararı üst mahkeme tarafından onandı.

20 Aralık 2018 Perşembe 10:12
Cezayir'de Ahmediye Cemaati mensuplarına hapis kararı onandı

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin doğusunda yer alan Becaye ilindeki Temyiz Mahkemesi, "İslam dinine hakaret etme", "izinsiz dernek kurma ve bağış toplamakla" suçlanan Ahmediye Cemaati'ne mensup 5'i kadın 27 kişi hakkında daha önce verilen 3-6 ay ertelemeli hapis cezasını onadı.

Becaye ilindeki yerel mahkeme, haziran ayında sanıklara 3 ila 6 ay ertelemeli hapis cezası vererek (hükmün açıklanması geriye bırakılarak) serbest kalmalarına hükmetmişti. Ancak Başsavcılık, kararı bir üst mahkemeye taşımıştı.

Söz konusu cemaat mensupları, geçen mart ayında Becaye ilinde gözaltına alınmıştı.

Cezayir İnsan Hakları Derneği'nin verilerine göre, 2016'nın başından bu yana, 2 binden fazla mensubu bulunan cemaatin yaklaşık 280 üyesi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ahmediye Cemaati'nin Cezayir'deki lideri Muhammed Fali de Eylül 2017'de 6 ay ertelemeli hapis cezasına çarptırılarak serbest bırakılmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, geçen yıl Cezayirli yetkililere "inanç özgürlüğüne zarar verdiği" gerekçesiyle cemaat mensuplarına yönelik kovuşturmaların durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Ahmediye Cemaati (Kadıyanilik), 1889'da Hindistan'ın Pencap bölgesinin Kadiyan köyünde Mirza Gulam Ahmed tarafından kuruldu. Cemaatin mensupları Ahmed'in beklenen Mehdi olduğuna inanıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 10:12
  1. Ahmediyye Cemaati
  2. Cezayir
  3. temyiz mahkemesi

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