Cezayir'de 300 kilogram kokain ele geçirildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir güvenlik güçleri, sahil kenti Skikda'da 300 kilogram kokain ele geçirdi. Cezayir resmi haber ajansına konuşan Savunma Bakanlığından bir kaynak, Skikda kenti sahil güvenlik ekipleri tarafından, torbalara gizlenmiş halde toplam 300 kilogram kokain bulunduğunu söyledi. Kaynak, kokainin nereden geldiğine ve bulunma şekline ilişkin detay vermezken, yerel medyada uyuşturucunun dalgalarla kıyıya vurduğu iddia edildi.





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