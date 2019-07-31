Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi'nin bir üyesi istifa etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki Ulusal Diyalog Komitesi üyelerinden İsmail el-Elmas, "ülkedeki gerginliğin azaltılması" yönündeki taleplerine hükümetten olumlu dönüş olmadığı gerekçesiyle komite üyeliğinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak ulusal diyalog oturumlarını yönetmek üzere geçen hafta belirlenen 6 isimden biri olan ekonomi uzmanı Elmas, sosyal medyadaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Diyalog sürecinin başarısı için gerekli olan gerginliğin azaltılması yönündeki halkın isteklerine olumlu dönüş olmaması ve ilan edilmesinden bu yana komitenin karşılaştığı baskılar nedeniyle komiteden çekilmeye karar verdim."

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, bugün yaptığı açıklamada, ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlamak üzere kurulan Ulusal Diyalog Komitesi'ni desteklediğini ifade etmişti.

- Cezayir'deki diyalog süreci

Ülkede geçen hafta, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak ulusal diyalog oturumlarını yönetmek üzere 6 bağımsız isim belirlenmişti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, ulusal diyaloğu yönetecek 6 kişi olan eski Meclis Başkanı Kerim Yunus, Anayasa uzmanları Fatihe bin Abu ile Buzeyd Lizhari, ekonomi uzmanı İsmail el-Elmas ve öğretim üyeleri Abdulvahab bin Calul ile İzzeddin bin İsa'yı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği belirtilmişti.

Cezayirli genç Yasin Buhuneyfer'in de eklenmesiyle bu sayı 7'ye ulaşmış ve komite daha sonra eski hükümet başkanları ve aktivistlerin de aralarında bulunduğu 23 kişiyi daha komiteye katılmaya çağırmıştı.

Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, 4 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gereken şartların oluşturulması amacıyla bağımsız isimlerden oluşacak bir grubun ulusal diyaloğu yönetmekle görevlendirilmesini öngören bir teklifte bulunmuştu.







