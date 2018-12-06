Cezayir stadları siyaset kürsülerine dönüştü

CEZAYİR (AA) - ABDURRAZIK ABDULLAH - Cezayir'de son yıllarda, futbol müsabakalarında yapılan tezahüratlarda, taraftarların tuttukları takımları teşvik eden ifadelerden ziyade otoriteyi ve yaşam şartlarını eleştiren sosyal ve politik söylemlere yer vermesi dikkati çekiyor.

Stadyumlar, Cezayirli taraftarların, sosyal hayatlarında karşılaştıkları sıkıntıları ifade ettikleri, halihazırdaki yönetime dair eleştirilerini yönelttikleri bir arena haline geldi.

- Taraftarlar neden siyasi söylemleri seçiyor?

Sosyal ilimler uzmanı Muhsin bin Aşur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol müsabakalarında taraftarların söylemlerinin, sıradan vatandaşların durumunu ve yaşam şartlarını yansıttığını belirtti.

Gelir seviyesi düşük ve çaresiz vatandaşların duygularını bu yollarla aktardığını kaydeden Muhsin, "Çaresiz vatandaşlar, duygularını, sokak duvarları, kaldırımlar, sanal dünyada ya da topluluk arasında ifade etmeyi seviyor." dedi.

Muhsin, bu ifade şeklini bazıları tarafından korku bazıları tarafından da korkaklık olarak değerlendirdiğini söyleyerek, "Taraftarların siyasi ifadeleri, çaresiz vatandaşın gerçeğini yansıtıyor. Bu vatandaşlar, ya korku ya utanma ya da saygıdan duygularını ortaya çıkaramıyor." diye konuştu.

Tezahüratlardaki siyasi, sosyal ve ekonomik simgelerin, ülke meseleleri ve yaşanan zorluklar karşısında vatandaşlık bilincini ve farkındalığı artırdığına dikkati çeken Muhsin, şunları söyledi:

"Bu durumda hükümetin akıllıca davranması gerekir. Taraftarların, statlarda dile getirdiği genel duruma karşı söylemleri dikkate almalı."

- Stadyumlar, siyasi kürsülere dönüştü

El-Fecr gazetesi spor servisi muhabiri Muhammed Bilkıtar ise Cezayir statlarının sorumluların eleştirildiği siyasi kürsülere dönüştüğünü ifade ederek, "Cezayirli taraftarlar, her geçen gün ülkenin içinde bulunduğu durumu daha iyi idrak ediyor." dedi.

Özellikle tezahürat ve sloganlara siyasi bir boyut eklenmesinin ardından stadyumlardaki taraftarların, dikkat çekici bir unsur teşkil ettiğine işaret eden Bilkıtar, "Stadyumlar, olan biteni değiştirmek, iktidarı eleştirmek ve ülkeyi yönetme şeklini ifade etmek için sorumlulara mesajların gönderildiği platformlara dönüştü." ifadelerini kullandı.

Bilkıtar, taraftarların, basit bir dille yaşadıklarını ifade etmeye, ülkenin gerilemesine yol açan sebepleri anlatmaya çalıştıklarını kaydederek, şunları dile getirdi:

"Taraftarlar, onurlu bir yaşam, özgürlük gibi talepleri dile getirirken, zulüm ve yolsuzluğu eleştiriyor. Taraftarların, sıradan gördüğü, yönetimin ise ihlal olarak değerlendirdiği bir pankartı ya da afişi asma girişimi, çoğu kez güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşıyor."

- Gençler için tek çıkış kapısı

Eş-Şuruk gazetesi spor servisi muhabiri Nebil Bilhumeyr de stadyumların, içlerinden geçenleri ifade edebildikleri tek çıkış noktası olduğunu ifade ederek, "Cezayirli gençler, kapılar yüzlerine kapandıktan sonra siyasi düşüncelerini, sloganlarla ve dövizlerle ifade etmeye çalışıyor." diye konuştu.

Bilhumeyr, ayrıca stadyumlarda ve sosyal paylaşım platformlarındaki hakaret içerikli sözlerin, Cezayir kültürüyle ilgisi olmadığının altını çizerek, bunun en belirgin nedenlerinin; sosyal sorunlar, sınıfçılık ve 90'lardaki siyah on yıl olabileceğini belirtti.

- Hükümetin bu duruma sessiz kalması

Cezayir futbol taraftarlarının, liderlere yönelik söylemlerle çoğu kez ülkelerle diplomatik kriz çıkardıkları, hükümeti zor durumda bıraktıklarını söyleyen Bilhumeyr, bu durum nedeniyle, hükümetin, söz konusu ülkelerle ilişkileri sürdürmek için sık sık resmi özür dilemek zorunda kaldığını aktardı.

Bilhumeyr, hükümetin stadyumlarda neler olup bittiğine yönelik tutumunun bazı soru işaretlerine neden olduğunu kaydederek, bu tür tezahüratların yapılmasında caydırıcı olmak için herhangi bir yasa çıkarmaya yeltenmemesinin dikkati çektiğini dile getirdi.

- "Tahtadan Bir Gemi"