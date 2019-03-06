Cezayir seçimleri Arap Birliği tarafından izlenecek - Arap Birliği Cezayir'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine gözlemci gönderecek

KAHİRE (AA) - Cezayir ile Arap Birliği cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gözlemci bulundurmak üzere anlaşma imzaladı. Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Musahil'i Mısır'ın başkenti Kahire'deki Genel Merkez'de kabul etti. Görüşmede imzalanan anlaşma uyarınca, Arap Birliği Cezayir'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine gözlemci gönderecek. Arap Birliğine bağlı gözlemci heyetin seçim süreci, adayların medya kullanımı, seçim kampanyaları ve oy verme işlemine dair izlenimlerde bulunacağı kaydedildi. Gözlemci heyetin, oy sayımı ve sonuçların duyurulmasına ilişkin çalışmalarda da hazır bulunacağı ifade edildi. Cezayir'de 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aralarında 5. dönem için aday olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Butaflika'nın da bulunduğu 15 adayın yarışması bekleniyor.

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