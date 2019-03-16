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Cezayir polisinden "ordu ve halk kardeştir" kutlaması

Buteflika karşıtı gösterilerin ardından "ordu halk kardeştir" sloganları atan bazı emniyet güçleri, başkentteki caddelerde tur atarak kutlama yaptı

16 Mart 2019 Cumartesi 03:41
Cezayir polisinden "ordu ve halk kardeştir" kutlaması

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de düzenlenen Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika karşıtı gösterilerin ardından "ordu halk kardeştir" sloganları atan bazı emniyet güçleri, Cezayir'deki caddelerde tur atarak kutlama yaptı.

Cezayir'in birçok kentinde düzenlenen gösterilerde Buteflika'nın görev süresinin, bitmesine rağmen uzatılması protesto edildi.

Bazı yerel televizyon kanallarında yayımlanan görüntülerde, geniş çaplı gösterilerin ardından Terörle Mücadele güçlerinden bir grup ile sivil üniformalı bazı polislerin, plastik mermilerle havaya ateş açarak başkentteki Diduş Murad Caddesi'ndetur attığı gözlendi.

Vatandaşların, "Ordu ve halk kardeştir" ve "Yaşasın Cezayir" şeklinde sloganlar atan polisleri alkışladığı görüldü.

- Başkentte 75 gözaltı, 11 yaralı polis

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, cuma namazının ardından başkentte düzenlenen gösterilerde şiddet, sabotaj ve yağmalama gibi eylemlere karıştıkları tespit edilen 75 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, aynı olaylarda 11 polisin hafif yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, pazartesi günü yaptığı açıklamada, 5. dönem için adaylıktan çekildiğini ve 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini duyurmuştu.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan atandığı bildirilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 03:41
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