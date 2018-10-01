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Cezayir ordusundan Libya sınırında tatbikat

Cezayir ordusu, Libya sınırında "Fırtına-2018" adı verilen bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 22:17
Cezayir ordusundan Libya sınırında tatbikat

Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneydoğu bölgesinde Libya sınırında bugün düzenlenen tatbikata kara ve hava kuvvetlerinden birlikler katıldı.

Açıklamada, gerçek mermi ve mühimmat kullanılan tatbikatta acil durum ve caydırıcı kuvvetlerin olası durumlardaki hareket kabiliyetlerinin geliştirilmesiyle birimler arasındaki koordinasyonun artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Cezayir son dönemde Libya sınırında tatbikatları sıklaştırdı. Resmi açıklamalarda, bu tatbikatlarla ordunun her türlü duruma hazırlıklı olmasının hedeflendiği bildirilirken, askeri uzmanlar Libya sınırından büyük bir tehdit algısının olduğunu dile getiriyor.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 22:17
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