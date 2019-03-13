Cezayir ordusundan "istikrarı koruyacağız" açıklaması

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ordunun ne pahasına olursa olsun ülkenin istikrarını koruyacağını açıkladı.

Başkentteki Harp Akademisinde üst düzey askeri yetkililerle bir araya gelen Salih, ülkede devam eden siyasi krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salih, "Cezayir'in birliği ve istikrarı, ordunun sorumluluğunda olan değerli bir emanettir." diyerek, ordunun öncelikli görevinin ne pahasına olursa olsun bu emaneti korumak olduğunu söyledi.

Cezayir ordusu ile halk arasındaki yakınlığa işaret eden Salih, halkın orduya olan bağlılığından ve güveninden ötürü gurur duyduklarını ifade etti.

Salih, ülkenin istikrarının iç ve dış düşmanları rahatsız ettiğini savunarak, ülkedeki huzur ortamını bozmaya çalışanlar olduğuna dikkati çekti.

Genelkurmay Başkanı Salih, Cezayir halkının "şuurlu, asil ve İslam dininin öğretilerine bağlı olduğunu" ifade ederek, krizin büyüklüğüne rağmen halkın bundan korku duymadığını dile getirdi.

- Cezayir'de seçimlerin ertelenmesi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5'inci kez aday olduğunu şubat ayında açıklayan Buteflika, pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığı bildirilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.