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Cezayir ordusundan "halkla karşılıklı sempati" açıklaması

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih:- "Cezayir halkı ile ordusunu, sevgi, karşılıklı sempati ve dayanışma unsurları ile ülkenin yarınları için ortak bir bakış açısının dinamikleri bir arada tutuyor"

10 Mart 2019 Pazar 18:45
Cezayir ordusundan "halkla karşılıklı sempati" açıklaması

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ordu ile halk arasında dayanışma, sempati ve ülkenin geleceğine ilişkin ortak bir vizyon bulunduğunu belirtti.

Salih, başkent Cezayir'deki Rubiye bölgesinde yer alan askeri mühendislik okulunda yaptığı konuşmada, "Cezayir halkı ile ordusunu, sevgi, karşılıklı sempati ve dayanışma unsurları ile ülkenin yarınları için ortak bir bakış açısının dinamikleri bir arada tutuyor." dedi.

Halkının, dünyada yaşanan ve başkalarınca planlanan acımasızca olayların farkında olduğunu söyleyen Salih, Cezayirlilerin bugünlerde vatanına ve itibarına sahip çıktığını dile getirdi.

- Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ererken, Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulundu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirildi.

Anayasa Mahkemesinin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor.

Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Mart'tan sonra evraklarını çekme hakkı verilmiyor.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 18:45
  1. Cezayir
  2. Genelkurmay
  3. Ordu

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