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Cezayir ordusundan "halkın taleplerine tam destek" mesajı

Cezayir ordusuna ait "Ordu" dergisinin nisan sayısında yer alan başmakalede, "ordunun, halkın meşru taleplerine tam olarak katıldığı" ifade edildi

05 Nisan 2019 Cuma 23:52
Cezayir ordusundan "halkın taleplerine tam destek" mesajı

CEZAYİR (AA) - Cezayir ordusu, yedinci haftayı geride bırakan kitlesel gösterilerde halkın dile getirdiği "haklı talepleri desteklediği" mesajı verdi.

Cezayir ordusunun resmi yayın organlarından "Ordu" dergisinin nisan sayında yer alan başmakalede, "ordunun, halkın meşru taleplerine tam olarak katıldığı" belirtildi.

Ordunun Anayasa'ya bağlılık çerçevesinde halkın taleplerini destekleyen adımlar attığı kaydedilen makalede, "Cezayir ordusunun ülkedeki meselelere ilişkin adımları kararlılıkla sürecek. Çünkü bu adımlar anayasal meşruiyeti destekleme ve Cezayir'in yüksek çıkarlarını savunma amacı taşıyor." denildi.

Söz konusu makalede ayrıca, Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in 30 Mart'ta yaptığı konuşmasında belirttiği "ülkenin içinde bulunduğu krizden ancak Anayasa'nın 7. 8. ve 102. maddelerinin uygulanmasıyla çıkılabileceği" şeklindeki görüş yinelendi.

Cezayir'de altı hafta önce başlayan gösteriler, ordunun "yumuşak" müdahalesi sonrası Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifası ile sonuçlandı.

Ordu, Anayasa'nın 7. 8. ve 102. maddelerini uygulamaya koyarak, ülkeyi krizden çıkarmak ve Anayasa'nın öngördüğü süre dışında cumhurbaşkanlığı makamının boş kalmasını önlemekte ısrarcı.

Anayasa'nın 7. ve 8. maddelerinde "halkın her iktidarın kaynağı olduğu" ve "kurucu iktidarın halka ait olduğu" belirtilirken, 102. madde de "cumhurbaşkanının istifası, yetkilerini yerine getirmede bir engelle karşılaşması, ölüm veya hastalık nedeniyle söz konusu makamın boşalması halinde" izlenecek süreci düzenliyor.

Cezayir sokağı ise Buteflika'nın görevden ayrılmadan önce atadığı ve Anayasa maddelerinin öngördüğü görevlerde bulunan isimlere tepkisini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanının istifasından iki gün önce onayladığı Başbakan Nureddin Bedevi'nin geçiş hükümeti ile geçici Cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek yasama organı Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih ve Anayasa Komisyonu Başkanı Tayyib Bilız, Cezayir sokağı tarafından "Buteflika'nın yakın müttefikleri ve rejimin kalıntıları" olarak görülüyor ve halkın tepkisini çekiyor.

Cezayir'de bugün yedinci haftasında yine binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerin temel sloganı söz konusu isimlerin görevden uzaklaştırılması oldu.


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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 23:52
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