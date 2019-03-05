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Cezayir ordusundan "güvenlik ve istikrara bağlılık" açıklaması

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih: - "Cezayir'de elde ettiğimiz güvenlik ve istikrara bağlılığımızı sürdüreceğiz"- "Geçmişte zor zamanlardan ve felaketlerin içinden geçen Cezayir halkı, hiçbir şekilde güvenlik ve huzurundan vazgeçmeyecektir"

05 Mart 2019 Salı 18:09
Cezayir ordusundan "güvenlik ve istikrara bağlılık" açıklaması

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ordunun ülkenin güvenlik ve istikrarına bağlılığını sürdüreceğini belirtti.

Aynı zamanda Savunma Bakan Yardımcısı olan Salih, 4 dönemdir görev yapan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın sağlığının giderek kötüleşmesine rağmen yeniden adaylığını ilan etmesi ve yaşanan toplumsal olaylara ilişkin başkentteki askeri akademide katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Terörün üstesinden gelen Cezayir halkının ülkenin içinde bulunduğu duruma karşı anlayışlı olacağını dile getiren Salih, "Cezayir'de elde ettiğimiz güvenlik ve istikrara bağlılığımızı sürdüreceğiz. Cezayir halkının ülkesinde sağlanan bu kıymetli nimeti tatmaya devam etmesini sağlayacağız." dedi.

Salih, ülkesinin 1990'lı yıllarda yaşadığı iç savaşa işaret ederek, bazı grupların Cezayir'i istikrar ve güven içinde görmekten rahatsız olduğunu söyledi.

İsimlerini vermediği grupların Cezayir'i acı ve sıkıntı yıllarına döndürmek istediğini öne süren Salih, "Geçmişte zor zamanlardan ve felaketlerin içinden geçen Cezayir halkı, hiçbir şekilde güvenlik ve huzurundan vazgeçmeyecektir." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı Salih, geçen hafta yaptığı açıklamada da Buteflika karşıtı gösteriler düzenlenmesi için "şüpheli çağrılar" yapıldığını belirterek, "Bu çağrılarla bazı Cezayirlilerin meçhule yönlendirilmesi düşünülemez. Bu çağrıların, dış görünüşü demokrasi talebi, gizlenen ve gerçekte hedeflenen ise aldatılan şahısları güvensiz yollara sürüklemektir." ifadelerini kullanmıştı.

- Buteflika'nın 5. dönem adaylığı gösterilere neden oluyor

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Protestoların ardından Buteflika, İsviçre'de kaldığı hastaneden seçim kampanyası müdürü eski başbakan Abdulmalik Sellal'ı görevden alarak yerine Abdulgani Zalan'ı atamıştı.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Mart'tan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:09
  1. Abdulaziz Buteflika
  2. Cezayir

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