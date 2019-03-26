0553 313 94 23

Cezayir ordusundan "cumhurbaşkanlığı makamının boşalması" talebi

26 Mart 2019 Salı 18:00
Cezayir ordusundan "cumhurbaşkanlığı makamının boşalması" talebi

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Kayid Salih, ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını ya da cumhurbaşkanının istifasını öngören anayasanın 102'nci maddesinin uygulanmasını istedi.

Cezayir resmi televizyonunda yer alan habere göre Salih, ülkenin güney kesimindeki 4. Askeri Bölge'ye yaptığı ziyaret sırasında, ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını ya da cumhurbaşkanının istifasını öngören anayasanın 102'nci maddesinin uygulanması çağrısı yaptı.

Cezayir Anayasası'nın 102'nci maddesi; cumhurbaşkanının istifası, yetkilerini yerine getirmede bir engelle karşılaşması, ölüm veya hastalık nedeniyle söz konusu makamın boşalması halinde yetki intikalinin nasıl olacağını belirliyor.

Böyle bir durumda Meclis Başkanı'nın cumhurbaşkanlığı görevini 90 gün üstlenmesi ve bu sürede seçimlerin yapılması öngörülüyor. Ayrıca söz konusu maddeye göre, geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:00
  1. Anayasa
  2. Cezayir
  3. cumhurbaşkanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Keneşi Berlin'de toplandı
    1. Türk Keneşi Berlin'de toplandı
    2. Gaziantep'te terör operasyonu! 4..
    3. Bakan Pekcan: "Ülkemizi bir üst lige..
    4. Hakkında 67 yakalama kararı bulunan..
    5. Ardahan’da öğrencilerden kitap okuma..
    6. Bodrumlular evlatları Mehmet Kocadon’a..
    7. Memiş, “Bizim çalışmalarımız AK..
    8. Fatih Erbakan: Saadet Partisi'ne..
    9. Suudi Arabistan ve Çin'den askeri iş..
    10. Bakan Soylu'dan CHP'li isme yanıt!
    11. Bodrum çarşısı sezona hazır
    12. Muş'ta PKK operasyonu: 31 gözaltı
    13. Darp iddiasıyla gözaltına alınan 3..
    14. AP, Avrupa'ya sömürgeci geçmişini..
    15. Otomobile tutunan patenli gençler..
    16. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi,..
    17. Hindistan'da kız çocuğu leopar..
    18. Kreşte 'çimdikli işkence' iddiası! Suç..
    19. Rusya ile NATO'yu savaştırdılar! Sonuç..
    20. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    21. Gürcistan-Rusya ilişkileri
    22. GÜNCELLEME - Cezayir ordusundan..
    23. Binali Yıldırım, mitinge metroyla..
    24. ABD’den F-35 ve Patriot Füze Savunma..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset omurga..
    26. Minik yüzücülerden Başkan Kayalı’ya..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman’da..
    28. Yıldız futbolcunun hayatı belgesel..
    29. Futbol: Hazırlık maçı
    30. Taşkın sonucu suya kapılan bekçinin..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı