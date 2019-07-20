0553 313 94 23

Cezayir Milli Takımı "Çöl Savaşçıları"na coşkulu karşılama

20 Temmuz 2019 Cumartesi 21:48
Cezayir Milli Takımı "Çöl Savaşçıları"na coşkulu karşılama

CEZAYİR (AA) - 2019 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Cezayir Milli Takımı, ülkede büyük coşkuyla karşılandı.

Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde Senegal'i 1-0 yenerek şampiyon olan "Çöl Savaşçıları" lakaplı milli takımın oyuncularını, başkent Cezayir'deki Uluslararası Houari Boumediene Havalimanı'nda Başbakan Nureddin Bedevi, hükümet yetkilileri ve on binlerce Cezayirli karşıladı.

Cezayir Devlet Televizyonunun yayınladığı görüntülerde, vatandaşların yoğun ilgisi sebebiyle milli takım oyuncularını taşıyan otobüsün ilerlemekte zorlandığı görüldü. Yoğun güvenlik önlemleri altında taraftarlar, otobüsü yürüyerek ve motosikletlerle takip etti.

Cezayirliler karşılama için havalimanına çıkan yollarda uzun araç konvoyları oluşturdu.

- Cezayir'de 29 yıl aranın ardından ikinci şampiyonluk sevinci

2019 Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde dün Senegal'i 1-0 mağlup eden Cezayir, şampiyon oldu.

Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen ve kazananın 4,5 milyon dolar para ödülü alacağı turnuvanın finalinde, Cezayir ile Senegal, başkentteki Uluslararası Kahire Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Baghdad Bounedjah'ın golüyle 1-0 öne geçen Cezayir, skor üstünlüğünü korudu ve tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Daha önce kupada iki kez finale yükselen ve 1990'daki turnuvadan zaferle ayrılan Cezayir, 29 yıl aranın ardından kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 21:48
  1. 2019 Afrika Uluslar Kupası
  2. Cezayir Milli Takımı
  3. Coşkulu karşılama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brüksel'de "Yumuşak Güç Olarak Türkiye Ulusal Ajansı" anlatıldı
    1. Brüksel'de "Yumuşak Güç Olarak Türkiye..
    2. Damadı tarafından vurulan kayınpeder..
    3. Cezayir Milli Takımı "Çöl..
    4. Sındırgı’da heyelan
    5. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    6. Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    7. Twitter, İran'a savaş açtı!
    8. Burdur'da su kuyusundaki gazdan..
    9. GÜNCELLEME - Eşini ve kayınpederini..
    10. "İngiliz fırkateynindeki güçler..
    11. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    12. Dünya Eskrim Şampiyonası
    13. Avusturya'da eski Başbakan Kurz'un..
    14. Galatasaray'ın Avusturya kampı
    15. Elazığ'da baraj gölünde bir çocuk..
    16. Karaman’da iki arkadaş arasında kavga:..
    17. Ordu Valisi Yavuz, Kıbrıs şehidinin..
    18. KKTC’de Mehteran coşkusu
    19. Başkan Özacar’dan Nijerya’da kaçırılan..
    20. Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
    21. Takla atan otomobil su kanalına düştü:..
    22. Küçükçekmece Gölü’ne giren bir kişinin..
    23. Suudi Arabistan, alıkoyduğu İran'a ait..
    24. İran Cezayir'e ait petrol tankerini..
    25. Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik..
    26. Giresun’da yanmış ve parçalanmış erkek..
    27. Çan Belediyesi 8. Yağlı Pehlivan..
    28. Geleneksel Gölköy Şenlikleri
    29. Bahçeli'den bomba çıkış: AB ile yol..
    30. Kurbanın Sırrı
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti