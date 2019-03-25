0553 313 94 23

Cezayir milli enerji şirketinden, halk hareketine destek

25 Mart 2019 Pazartesi 00:01
Cezayir milli enerji şirketinden, halk hareketine destek

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika karşıtı gösterilere destek veren çalışanlarına karşı herhangi bir yaptırım uygulamayacağını duyurdu.

Ülkenin tarihi bir süreçten geçtiğine işaret eden Sonatrach Yönetim Kurulu Başkanı Abdulmumin Vild Kaddur, çalışanlarına yönelik yayımladığı mesajda, halkın taleplerinin meşru olduğunu, gösterilerin ülkede olumlu ve barışçıl bir değişim meydana getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Söz konusu değişimle siyasi, ekonomik ve toplumsal düzeydeki bozulmanın ve vasıflı kişilerin saf dışı bırakılmasının önüne geçilmesinin beklendiğini kaydeden Kaddur, halk hareketine desteklerini ifade eden ya da gösterilere katılan şirket çalışanlarına karşı yaptırım uygulanmayacağı sözünü verdi.

Cezayir'in en büyük şirketi Sonatrach'ın farklı kentlerdeki 150 şubesinde 120 bini aşkın çalışan görev yapıyor. 1963'te kurulan Sonatrach, yabancı ortaklarıyla günde 1,2 milyon varil petrol üretiyor.

Buteflika, 11 Mart Pazartesi sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

Cezayirliler söz konusu kararlarla "Buteflika'nın görev süresinin tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı" gerekçesiyle gösterilerini sürdürüyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 00:01
  1. Abdulaziz Buteflika'
  2. Cezayir
  3. Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eşine sinirlendi! Uçağıyla binaya girdi
    1. Eşine sinirlendi! Uçağıyla binaya girdi
    2. Büyük skandal! CHP'nin Adalar adayı..
    3. Erdoğan'dan 'EYT' açıklaması
    4. Tayland’da seçimleri cuntanın..
    5. "Şer odaklarına 31 Mart akşamı güzel..
    6. Cezayir milli enerji şirketinden, halk..
    7. Mısır ile Çin askeri iş birliğini..
    8. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Mart 2019
    9. Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı
    10. Rusya’dan Venezuela’ya 2 uçak dolusu..
    11. Dünya Müslüman Alimler Birliğinden..
    12. İnanılmaz olay: Eşine öfkelendi,..
    13. İslam düşmanlığı ters tepti! Yeni..
    14. Malatya’da alacak verecek kavgası: 1..
    15. Gönül belediyeciliğinin projeleri..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dövize yönelik..
    17. EURO 2020'nin maskotu belli oldu
    18. Jerez pistindeki kazada 14 yaşındaki..
    19. Kamyon ve tır çarpıştı, 2 kişi yaralı
    20. "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 24 saat..
    21. 30 metrelik vinçten düşen operatör..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    23. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    24. Bakan Kasapoğlu'ndan Eczacıbaşı..
    25. Maher Zain İstanbul'da konser verdi
    26. Sarıgül duyurdu: E-dershane kartı..
    27. Katarlılardan İsrail milli marşı tepkisi
    28. Rusya'nın Venezuela'ya askeri ve tıbbi..
    29. Erzincan'da feci kaza! Çok sayıda..
    30. Romanlar "Alan" dedi
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Fiyatı altınla yarışıyor! Toplamak için 40 metre yüksekliğe tırmanıyorlar
    Fiyatı altınla yarışıyor! Toplamak için 40 metre yüksekliğe tırmanıyorlar
    Erdoğan'dan flaş 'Ayasofya' müjdesi: Müze değil cami olacak
    Erdoğan'dan flaş 'Ayasofya' müjdesi: Müze değil cami olacak

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Haydut ABD, Venezuela'nın 30 milyar dolarını çaldı
    Haydut ABD, Venezuela'nın 30 milyar dolarını çaldı