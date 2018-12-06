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Cezayir, Mali sınırında 11 adet füze ele geçirdi

06 Aralık 2018 Perşembe 18:44
Cezayir, Mali sınırında 11 adet füze ele geçirdi

CEZAYİR (AA) - Cezayir, ülkenin güneyindeki Mali sınırında bulunan bir yerleşim biriminde karadan havaya 11 adet füze ele geçirildiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin Mali sınırındaki Burc Baci Muhtar beldesinde 57 mm çapında 11 adet karadan havaya füze ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada konuyla ilgili ayrıntıya yer verilmezken, Cezayir ordusunun geçmiş yıllarda güney sınırından ülkeye silah sokmaya çalışan grupları engellediği ifade edildi.

Cezayir, son yıllarda terörist grupların ülkeye sızması ve silah girişine engel olmak için güneyde Mali ve Nijer, doğuda da Tunus ve Libya sınırlarına çok sayıda askeri birlik görevlendirdi.



Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:44
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