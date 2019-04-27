0553 313 94 23

Cezayir İslami Selamet Cephesi lideri Medeni'nin cenazesi defnedildi

27 Nisan 2019 Cumartesi 22:23
Cezayir İslami Selamet Cephesi lideri Medeni'nin cenazesi defnedildi

CEZAYİR (AA) - Katar'ın başkenti Doha'da vefat eden Cezayir İslami Selamet Cephesi (FIS) lideri Abbasi Medeni, ülkesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Medeni'nin Doha'dan Uluslararası Cezayir Havalimanı'na getirilen cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak, Belkur eş-Şabi Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

Medeni'nin naaşı, Nadi el-Islah Camisi'nde, aralarında eski FIS yetkililerinin de bulunduğu binlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Sidi Muhammed Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Belkur eş-Şabi Mahallesi'nde kurulan taziye çadırına sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişi akın etti. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Abdullah Caballah ve Cezayir Müslüman Alimler Birliği Başkanı Abdurrezzak Kasum da taziye için çadıra gelenler arasındaydı.

- Abbasi Medeni ve FIS

Cezayir'de 1989'da Anayasa'nın kabulünden sonra siyaset sahnesine çıkan yaklaşık 60 partiden en önemlisi Abbasi Medeni ve yardımcısı Ali Bilhac tarafından kurulan İslami Selamet Cephesi idi.

FIS, 1990'daki yerel ve 1991 sonlarındaki genel seçimlerin birinci turundan büyük başarıyla çıkmıştı ancak ikinci tura az bir süre kala "anayasal darbe" olarak nitelendirilen bir girişimle yönetime el konularak parti kapatıldı. Medeni ve bazı arkadaşları tutuklandı. Darbe sonrasında Cezayir "kara dönem" diye anılan kanlı bir iç savaşa sürüklenmişti.

Cezayir makamları, 1997'de serbest bırakılan Medeni'ye Eylül 2000'de ev hapsi cezası vermişti. Medeni ve Bilhac siyasi faaliyetlerden de yasaklanmıştı. Ağustos 2003'te tedavisi için ülkeden ayrılmasına izin verilen Medeni, önce Malezya'ya, oradan da Katar'a gitmişti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 22:23
  1. Cezayir
  2. Defin
  3. Katar
  4. Medeni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Canlı yayında paylaşınca seyredenler şaşırdı
    1. Canlı yayında paylaşınca seyredenler..
    2. Türk kadın doktora Victress Ödülü
    3. "Kimse burada beraberliğe..
    4. Elektrik kontağından alev aldı
    5. Sigarasını ve cep telefonunu..
    6. Dr. Aydın 'edep'in dinimizdeki önemini..
    7. UMH'den Trablus'ta ateşkes için Hafter..
    8. Şanlıurfa’da 40 bin metre balık ağı..
    9. Doğumunun 125. yılında Aşık Veysel..
    10. Konya'da Suriyeli gencin bıçaklanması
    11. Aksaray'da tırın çarptığı genç..
    12. İzmir’deki feci kazada hayatını..
    13. "Bu çirkin oyunun hiçbir zaman içinde..
    14. Bayburt Üniversitesi Uluslararası Dede..
    15. Manisa’da Serkan Kaya rüzgarı
    16. Karnın sol tarafında ağrı varsa hangi..
    17. Şanlıurfa’da mobilya mağazasında çıkan..
    18. 5 aylık hamile kadın intihar etti
    19. Fenerbahçe'den sert 'hakem'..
    20. Nemrut Dağı'ndan dönen turistleri..
    21. İngiliz fotoğraf sanatçısı nasıl..
    22. Sultanbeyli'de yangın
    23. Kemik Erimesine (Osteoporoz) hangi..
    24. Bandırmalı üretici Bilecik’te kaza..
    25. Trabzonspor'dan Volkan'a çok sert..
    26. Cezayir İslami Selamet Cephesi lideri..
    27. Basketbol: Toplu sonuç
    28. Maçın ardından
    29. Volkan Demirel çıldırdı: Onu otobüsten..
    30. İsrail güçlerinin yaraladığı..
    Ankara'dan kahreden haber: Şehidimiz var
    Ankara'dan kahreden haber: Şehidimiz var
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!