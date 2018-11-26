THY- Banjul
0553 313 94 23

Cezayir ile Çin arasında fosfat anlaşması

- Cezayir ile Çin arasında 6 milyar dolarlık fosfat anlaşması imzalandı

26 Kasım 2018 Pazartesi 20:39
Cezayir ile Çin arasında fosfat anlaşması

CEZAYİR (AA) - Cezayir ile Çinli şirketler arasında, ülkenin doğusundaki Tibse kenti ve çevresindeki vilayetleri kapsayan fosfat üretim anlaşması imzalandı.

Cezayir'in Sonatrach şirketi ile Çinli yetkililer arasında Tibse kentinde düzenlenen basın toplantısında, iki ülke arasında 6 milyar dolarlık fosfat anlaşması imzalandığı belirtildi.

Basın toplantısına katılan yetkililer tarafından verilen bilgilere göre, halihazırda yıllık 1 milyon ton olan fosfat üretimi, 2022'de 10 milyon tona çıkarılacak.

İmzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada Başbakan Ahmed Uyahya, ülkenin doğusunun kalkınmasına büyük katkı sağlayacak anlaşmanın 4 büyük vilayeti kapsayacağını belirtti.

Cezayir'in dünyanın en büyük üçüncü fosfat rezervine sahip olduğunu hatırlatan Uyahya, imzalanan anlaşmanın devasa bir proje olduğunu vurguladı.

Cezayir fosfat projesiyle 2022 yılı ve sonrasında yıllık 2 milyar dolar ihracat geliri elde etmeyi planlıyor.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 20:39
  1. Cezayir
  2. Çin
  3. ekonomi
  4. fosfat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barbunyalı roka salatası
    1. Barbunyalı roka salatası
    2. Sudan ve Mısır "bölgedeki güvenlik..
    3. İsrail güçleri Gazze sahilinde 3..
    4. Kastil sabunu kullanırken bunları..
    5. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    6. Öksürüğü önemseyin!
    7. Bitcoin yeniden yükselişe geçti
    8. Amasya ve Düzce'de DEAŞ operasyonu
    9. ABD'den çok sert açıklama: Bu..
    10. Gastrit belirtileri nelerdir?
    11. Yemen'deki Afrikalı göçmenlerin..
    12. Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 3..
    13. Kayserispor'da birlik çağrısı
    14. Malezya'da Hindu tapınağının taşınması..
    15. GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayet
    16. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
    17. Japonya'da çiftlik evinde 6 ceset..
    18. ABD'den Rusya'ya "uluslararası hukukun..
    19. Tarihi iniş için geri sayım başladı!..
    20. Cezayir ile Çin arasında fosfat..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'