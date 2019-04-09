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Cezayir hükümetinden "kaos" uyarısı

- Cezayir hükümet sözcüsü, gösterilerdeki "rejimin yıkılması çağrılarının kaosa yol açacağı" uyarısı yaptı

09 Nisan 2019 Salı 23:52
Cezayir hükümetinden "kaos" uyarısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Hükümet Sözcüsü Hassan Rabihi, "rejimin iyileştirilmesindense yıkılması yönündeki çağrıların kaosa yol açacağını" söyledi.

Başkentte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İletişim Bakanı ve aynı zamanda hükümet sözcüsü Rabihi, "Rejimi iyileştirmektense devirmeye yönelik sloganlar, kaosa yol açacaktır. Hükümetin tanımı ne olursa olsun, tamamı bu ülkenin evlatlarından oluşuyor." diye konuştu.

Rabihi, rejimin devrilmesi yönündeki çağrıların değişmesini umduğunu belirterek, "ifade biçimi ne olursa olsun ülkenin yüksek çıkarlarının, önem sırasının en üstünde yer aldığını" ifade etti.

Öte yandan, Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra Anayasa'ya göre geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelen Abdulkadir Bin Salih, bu akşam ilk ulusa sesleniş konuşmasında "Görevim süresince 90 gün içinde seçimlerin gerçekleşmesi için sonuna kadar çalışacağım." dedi.

Cezayir'de dört dönemdir yönetimde bulunan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Buteflika'nın beşinci dönem için adaylığını duyurmasının ardından şubat ayı ortasında başlayan protestolar, aradan geçen 1,5 ayın sonunda geçen hafta ordunun da sözlü müdahalesiyle Buteflika'nın istifasını açıklamasıyla sonuçlanmıştı.

- Cezayir sokağı, geçiş dönemi liderlerine karşı

Anayasal sürecin işaret ettiği bu yol haritasına karşın, Cezayir sokağı, siyaseti ve sivil toplumu, "Buteflika rejiminin temel taşları" gördükleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Buteflika'nın istifasından sadece iki gün önce onayladığı Nureddin Bedevi hükümeti ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın görevlerinde kalmasını istemiyor.

Cezayir'de eğitim, sağlık, havacılık, posta, özel ve kamu alanında faaliyet gösteren 13 ayrı sendika da yarın Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümetini protesto etmek amacıyla genel grev ve yürüyüş yapacak.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 23:52
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